เซเว่นฯ ร่วมกับ จส. 100 และพันธมิตรเดินหน้าโครงการ “คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม” ปี 2 ช่วยเหลือผู้ป่วยพลัดหลงกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย “สร้างชุมชนอุ่นใจ”

วันนี้ (14 ก.ย.) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.100) สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตร ในโครงการ “คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม” เป็นปีที่ 2 ในการช่วยสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม พร้อมทั้งเป็นจุดรับประสาน และดูแลชั่วคราวเพื่อส่งต่อกรณีพบผู้ป่วยอัลไซเมอร์พลัดหลงให้ได้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยโดยเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “Heal ใจ ผู้ดูแล Take Care ผู้ป่วยสมองเสื่อม” ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม อาคาร ส.ธ. ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อแสดงจุดยืนรวมพลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยพลัดหลง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อคู่สังคม เพื่อสร้างชุมชนอุ่นใจ ตามนโยบายความยั่งยืน 2 ลด 4 สร้าง 1 DNAซีพี ออลล์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจพาผู้ป่วยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์กลับบ้านมาตั้งแต่ปี 2566 โดยเผยแพร่สัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ตัวแทนของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผ่านช่องทางสื่อสารภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และสื่อสารให้พนักงานกว่า 2 แสนคนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องให้สังคม รวมทั้งมีการอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 7,800 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา เป็นจุดรับประสาน และดูแลผู้ป่วยพลัดหลงชั่วคราว ก่อนจะส่งต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือครอบครัวมารับตัวต่อไปนางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ บุคลากรของซีพี ออลล์ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยพลัดหลงทั้งที่มีการประสานนำส่งเข้ามาที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตลอดจนกรณีอื่นๆ ที่พบเจอในสังคมมาแล้วจำนวนมาก ซึ่งการให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะเป็นการช่วยลดความกังวลของผู้ดูแล และตอบสนองการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย ซึ่งมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเกือบ 1 ล้านคนและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี“พนักงานของเราทุกคนได้รับการปลูกฝัง DNA ความดี 24 ชั่วโมง ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยที่ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์ Forget Me Not แต่หากพบเห็นผู้ป่วยทั่วไป หรือผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมกำลังต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถนำส่งที่ร้านในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7,843 สาขา เพื่อประสานงานกับ จส.100 รอให้ญาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนอุ่นใจ ในฐานะที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อคู่ชุมชนสังคม” นางสาวกรณิศ กล่าว