GIT ดันผู้ประกอบการหน้าใหม่ขยายตลาดโกอินเตอร์ ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 70

ผู้อำนวยการ GIT เปิดเผยถึงที่มาของการจัด “Exhibition Smart Jeweler By GIT ว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มาจากดการที่สถาบันได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับ SME สู่ตลาดโลก หรือที่เรียกว่า Smart Jeweler by GIT ซึ่งได้ทำการคัดเลือกสรรหา SME ที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่รอบด้าน ตั้งแต่ความสามารถของผู้ประกอบการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา SME ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2567 และผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับ SME มีองค์ความรู้รอบด้านในการประกอบธุรกิจเครื่องประดับ รวมไปถึงช่องทางในการเข้าสู่ตลาดสากลมากขึ้น และได้คัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 10 แบรนด์สุดท้าย จากทั้งหมด 40 แบรนด์ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2567 และจัดแสดงผลงานการออกแบบและเครื่องประดับจากการเข้าร่วมโครงการ Smart Jeweler By GIT ผ่านกิจกรรม Exhibition Smart Jeweler By GIT ในวันนี้การจัดกิจกรรม Exhibition Smart Jeweler By GIT ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการออกแบบและการตลาดผ่านกิจกรรม Gems Vision 2025 โดยภายในงานงานมีการจัดสัมมนาบรรยาย หัวข้อ Unveiling the Secrets Behind Iconic Jewelry Branding โดย ดร.ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านลักชัวรี่ แบรนด์ และ หัวข้อ A Strategic Guide for SMEs in the Gems and Jewelry Industry โดย ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมไปถึงมีการจัด Mini Exhibition พร้อมทั้งมีการ Live Streaming โปรโมทสินค้าเครื่องประดับของผู้ประกอบการทั้ง 13 แบรนด์ที่มาจัดแสดงในครั้งนี้ โดย Influencer ชื่อดัง นางสาวแพรววณิชยฐ์ เรืองทอง และ นางสาวกิดาการ เอกอัครายุทธอย่างไรก็ดี สถาบันเชื่อว่าการจัดกิจกรรม Exhibition Smart Jeweler By GIT และ Gems Vision 2025 ในครั้งนี้จะสามารถเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับ SME รวมถึงผู้ที่สนใจที่อยากจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมองเห็นถึงโอกาส และมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต