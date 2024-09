สยามพิวรรธน์ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดพื้นที่รับบริจาค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย”

สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ผนึกกำลังพันธมิตรภายใต้โครงการ “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” เปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค สิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ยังคงสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่หลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเปิดพื้นที่ศูนย์กลางการรับบริจาคดังนี้• สยามพารากอนบริเวณพาร์ค พารากอน ชั้น M (ฝั่ง Glass Wall)บริเวณจุดจอดรถ Super Club ชั้น G (ฝั่ง South หน้าจุดบริการ Lost and Found)• ไอคอนสยามบริเวณด้านข้างประตู 4 ชั้น G (ตรงข้ามจุดรับขยะรีไซเคิล RCC)• สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯบริเวณเซ็นเตอร์คอร์ท ( Center Court at Siam Premium Outlets Bangkok ) ใกล้ปรถตู D และ Gสามารถร่วมส่งต่อกำลังใจได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ทั้งนี้สิ่งของและเงินบริจาคจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางองค์กรพันธมิตร อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ฯลฯ ต่อไป• สยามพารากอนบริเวณพาร์ค พารากอน ชั้น M (ฝั่ง Glass Wall)บริเวณจุดจอดรถ Super Club ชั้น G (ฝั่ง South หน้าจุดบริการ Lost and Found)• ไอคอนสยามบริเวณด้านข้างประตู 4 ชั้น G (ตรงข้ามจุดรับขยะรีไซเคิล RCC)• สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯบริเวณเซ็นเตอร์คอร์ท ( Center Court at Siam Premium Outlets Bangkok ) ใกล้ปรถตู D และ Gสามารถร่วมส่งต่อกำลังใจได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ทั้งนี้สิ่งของและเงินบริจาคจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางองค์กรพันธมิตร อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ฯลฯ ต่อไป