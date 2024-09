ส่งใจเชียร์ตัวแทนสาวไทย “ว่าที่ ดร.ปูเป้-ภคนันท์ ธนาศรม” คว้ามง "I am model search MRS. International 2024"

วันที่ 13 กันยายน 2567 จะมีการตัดสินการประกวด "I am model search MRS. International 2024" ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีตัวแทนสาวไทย “ว่าที่ ดร.ปูเป้-ภคนันท์ ธนาศรม” เข้าร่วมชิงมงกุฎในครั้งนี้ ว่าที่ดอกเตอร์สาวสวย “ปูเป้-ภคนันท์ ธนาศรม” นักธุรกิจและพิธีกรเจ้าของรายการโทรทัศน์ทางช่อง Thai PBS และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกสาขาโซเชียลมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะ “Mrs. International Classic Thailand 2024” เปิดใจผ่านแดนอิเหนาว่า เป็นครั้งแรกกับการเปิดประสบการณ์ในการประกวดระดับนานาชาติ จากการแนะนำขอ “กูรูนางงามหนุ่ม-นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม” สำหรับเวที "I am model search MRS. International 2024" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Be A Model Be A Role Model…เป็นนางแบบ เป็นต้นแบบ” เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้หญิงผ่านเวทีการประกวดนางแบบ ที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับผู้หญิงของประเทศตนเองและระดับนานาชาติ จัดโดย “Double Event Management ประเทศ Malaysia”“ในการเตรียมความพร้อมของปูเป้คือ การตั้ง MINDSET ภายใต้คติที่ว่า...Don’t stop until you are proud อย่าหยุด จนกว่าจะได้ภูมิใจในตัวเอง...เริ่มจากการมองตัวเองในมุมบวกด้วยพลังบวก การพัฒนาตนเองอย่างเสมอเสมอปลาย เพราะการเรียนรู้ในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุด การรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เหามะสมกับตัวเรา พร้อมทั้งยอมรับในสิ่งที่ใช่สำหรับตนเอง ต้องมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เปิดใจกว้างพร้อม ไม่นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันออกไป มีความชอบและความถนัดไม่เหมือนกัน ให้อภัย และไม่รีบด่วนตัดสินใจคนอื่น ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักและเขาก็รักเรา แล้วที่สำคัญคือ เราต้องหมั่นรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแกร่ง”ล่าสุดเธอเพิ่งประเดิมรางวัลพิเศษ “BEST IN INTERVIEW” หรือนางงามที่ให้คำสัมภาษณ์ได้ยอดเยี่ยม รางวัลนี้มีความเหมาะสมกับเธอเป็นดียิ่ง เนื่องจากเธอมีต้นทุนที่ดีกับศิลปะในการพูด โดยเธอเป็นพิธีกรและเจ้าของรายการโทรทัศน์หลายรายการ ทางช่อง ThaiPBSคุณปูเป้ พูดถึงเรื่องนี้ว่า การได้เป็นผู้ดำเนินรายการ และเจ้าของรายการโทรทัศน์ ถือว่า เป็นการเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ของเราให้กว้างไกลมายิ่งขึ้น ได้ทำและได้พบเจออะไรมากมาย เช่น การรู้จักวางแผนการทำงานตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การเรียนรู้พฤติกรรมของคนเรา การได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น การต่อยอดงาน เป็นต้น อย่างการเดินทางไปประกวดในครั้งนี้ปูเป้ได้นำตุ๊กตาช้างที่ทำจากผ้าไทย โดยฝีมือของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ซึ่งปูเป้ได้เคยสัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ ได้นำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับเหล่าคนชายขอบทางภาคเหนือ กระทั่งเป็นรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว นำมอบเป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อน ๆ ผู้เข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ช้างยังเป็นสัตว์มงคลประจำประเทศไทย และยังเป็นปีเกิดของปูเป้ด้วยคือ คนล้านนาจะเรียกปีกุนว่าปีช้าง“ถ้าถามว่า อายุปูนแล้ว แถมยังสูงไม่มาก แต่ทำไมถึงยังอยากประกวดอีก ปูเป้จะบอกว่า ทุกคนมีความฝันด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ว่า ใครจะมีความพยายามและความอดทนในการสานฝันนั้นให้เป็นจริง สำหรับตนเองแล้ว แม้จะฝันที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี ปูเป้เชื่อมั่นว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุและความฝันไม่เคยทศยศต่อผู้มีความมานะพยายาม...live with pride. ใช้ชีวิตด้วยความภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะเจอกับความท้าทาย อุปสรรค ขนาดไหน เราจะผ่านมันไป ด้วยพลังละมุน และ ความศรัทธาในตัวเอง ปูเป้อยากให้ผู้มีความฝันทุกคนมาร่วมกันขับเคลื่อนโลกใบนี้ ไปด้วยกัน สุดท้ายนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ปูเป้บนเวที I am model search MRS. International 2024 จะขอทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสุดความสามารถทุกวินาทีค่ะ”สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวตัวแทนสาวไทย “ว่าที่ดอกเตอร์สาว “ปูเป้-ภคนันท์ ธนาศรม” และ ทีม THAILAND ได้ที่ Facebook : Pupe Bhakanundh Thanasom และ Page : Mrs International Thailand