Dr. Wichai Clinic รับมอบ AviClear เครื่องเลเซอร์รักษาสิวนวัตกรรมใหม่ จากบ.แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส

หากพูดถึงศูนย์เลเซอร์และความงาม Dr. Wichai Clinic ย่อมเป็นศูนย์ความงามที่มีชื่อเสียงอยู่ในแถวหน้าของประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสุดล้ำมายาวนานกว่า 20 ปี โดย นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมบริหารงานจนคลินิกเป็นที่รู้จัก และได้รับการเชื่อถืออย่างสูงมาจนถึงปัจจุบัน โดยนายแพทย์วิชัยเน้นให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดผลการรักษาที่ดีเยี่ยม เน้นความปลอดภัยและปราศจากผลข้างเคียงมาให้บริการในการดูแลฟื้นฟูผิวพรรณ ภายใต้ปรัชญาการให้บริการความงามที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “ULTIMATE AESTHETIC CARE”นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ เผยว่า “การรักษาสิวในผู้ป่วยที่สิวอักเสบปานกลางถึงรุนแรง การพิจารณาเลือกวิธีรักษาสิว เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีเนื่องจากมีข้อกังวลหลายอย่าง เช่น การกินยารักษาสิวบางชนิดในเด็กจะทำให้กระดูกปิดเร็วขึ้น จนมีปัญหาเรื่องความสูง และยังมีผลข้างเคียงทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ ลำไส้อักเสบ หรือการกินยาปฏิชีวนะที่ปัจจุบันนี้พบมีปัญหาการดื้อยาเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งจริง ๆ แล้วการเกิดสิว ไม่ได้ขึ้นกับการติดเชื้อเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยหลัก คือ ต่อมไขมันของคนที่เป็นสิวมีไซส์ใหญ่กว่าคนทั่วไป ทำให้สิวที่เป็นมีความรุนแรง และยาวนานมากกว่าคนทั่วไปโดยสมัยที่ผมได้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในขณะนั้นมีการศึกษาถึงแสงเลเซอร์ที่มีผลต่อต่อมไขมัน ซึ่งแพทย์ได้ค้นพบว่า มีแสงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 1726 นาโนเมตร เป็นแสงที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อต่อมไขมัน และได้ทำการวิจัยมายาวนานถึง 20 ปี จนในปัจจุบันมีการทดลองที่ยืนยันในคนแล้วว่า สามารถรักษาสิวในคนไข้ที่มีสิวอักเสบ ตั้งแต่อาการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ได้ผลอย่างชัดเจน 92% ของคนไข้มีสิวที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ 1 ปี ทำให้องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (US FDA) ให้การรับรองว่า เลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 1726 นาโนเมตร สามารถรักษาสิวในทุกระดับของความรุนแรงตั้งแต่น้อยถึงมาก และมีผลเป็นระยะเวลายาวนาน (Long Term Remission)”​ด้วยความชำนาญในการรักษาสิวรวมถึงเป็นศูนย์ความงามที่เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ในประเทศไทย ของ Dr. Wichai Clinic บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd. หรือ AMN)โดย คุณสารฑูร กฤตติกากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องใหม่ล่าสุดอย่าง AviClear เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาสิวโดยเฉพาะ มีความยาวคลื่น 1726 nm ผลิตโดย บริษัท Cutera, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองจากทั้ง US FDA, Health Canada และ Thai FDA พร้อมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ ที่ Dr. Wichai Clinic เป็น AviClear CENTER OF EXCELLENCE แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนเป็นสิว “AviClear The Future of Clear Skin"​บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd. หรือ AMN) https://astracom.co.th เป็นผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า 39 ปี มุ่งมั่นในการเฟ้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย มีมาตรฐานได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยและนานาชาติ