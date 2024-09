Supersports สาขา Central Westville โฉมใหม่ คว้ารางวัลดีไซน์ระดับโลก GOLD PRIZE จาก Sydney Design Awards for International Flagship

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย คว้ารางวัลดีไซน์ระดับโลก GOLD PRIZE จาก Sydney Design Awards for International Flagship จัดขึ้นโดยองค์กร BETTER FUTURE องค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและยกย่องความเป็นเลิศในวงการออกแบบระดับโลกซึ่งรางวัลนี้จะพิจารณาจากโครงการที่มีการออกแบบภายในที่โดดเด่นจากทั่วเอเชียแปซิฟิคทั้งในแง่ของความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และนวัตกรรม โดยพิจารณาทุกองค์ประกอบของการออกแบบภายใน ตั้งแต่ภาพรวมของพื้นที่ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ซึ่งรางวัลนี้ก็เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในการพลิกโฉม Supersports 3.0 สาขาแรกของประเทศไทย ที่ Central Westville ด้วยดีไซน์ที่ดึงความทันสมัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า พลิกโฉมจากร้านซูเปอร์สปอร์ตแบบเดิมที่คุ้นตา ภายในร้านใช้สีโทนสว่าง อบอุ่น ให้ความรู้สึกสบายๆ มีมุมนั่งเล่นภายในร้าน พร้อมมีการจัดเรียงสินค้ารูปแบบใหม่เป็นตามหมวดหมู่ของประเภทกีฬา วางผังการออกแบบเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าในการเลือกเลือกชมสินค้า เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทุกคนในทุกประเภทกีฬา และไฮไลต์คือการดึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ทดลองสินค้าจริงก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด กับสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 10,000 รายการ บนพื้นที่มากกว่า 1,500 ตารางเมตรคุณอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้บริหารร้าน Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) เผยว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาซูเปอร์สปอร์ตไม่หยุดที่จะพัฒนาในการหาสินค้า การพัฒนาร้านค้าในการปรับโฉมร้านซูเปอร์สปอร์ตให้ครองใจนักช้อปสายสปอร์ต และครองบัลลังก์อันดับหนึ่งของวงการร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกเจเนเรชัน พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ดี เพื่อส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในทุกด้านให้กับลูกค้า เพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ของวงการ Performance Sports Retailer ตามไดเรคชั่น แบรนด์ Move You, Move Sports พร้อมเดินหน้าปรับโฉมร้าน ให้รองรับความต้องการนักช้อปในทุกมิติ นำร่องสาขา 3.0 ที่สาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ เซ็นทรัลชิดลม และ เมกะบางนา ที่แล้วเสร็จในปลาบปี 2567 พร้อมรีโนเวท 2 สาขาใหญ่เซ็นทรัลเวิลด์ และแฟชั่นไอซ์แลนด์ ในปีพ.ศ. 2568 พร้อม”สำหรับ Supersports สาขา Central Westville นำร่อง Supersports สาขา 3.0 สาขาแรกในไทย มุ่งสร้าง Store Experience สร้างประสบการณ์ทุกการช้อปที่ร้าน ยกระดับประสบการณ์การช้อปอุปกรณ์กีฬาภายใต้คอนเซปต์ Supersports 3.0 ที่จะรวบรวมสินค้าไว้อย่างครบถ้วนที่สุด ตั้งแต่สำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้เล่นระดับโปร จัดพื้นที่ร้านตามประเภทกีฬา มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ อย่างลู่วิ่ง สนามกอล์ฟจำลอง รวมถึงห้องเล่นเกมฟุตบอลในบรรยากาศห้องพักข้างสนาม มีทีมงานที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเชี่ยวชาญและเป็นมิตร พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้การช้อปสะดวกและแม่นยำ ด้วยเครื่อง 3D Scan จากเซฟไซส์ (Safesize) เพียงแค่สแกนเท้าก็สามารถคำนวณและเลือกรองเท้าที่พอดีกับทุกมิติเท้าอย่างแม่นยำด้วยระบบ AI พร้อม Pressure Plate นวัตกรรมวิเคราะห์ท่าวิ่ง ซึ่งช่วยให้สามารถหารองเท้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและสรีระ เพิ่มความมั่นใจให้กับรองเท้าคู่ใหม่ โดยมีแผนจะเพิ่มเทคโนโลยี Safesize กว่า 22 สาขาภายในปี 2567”