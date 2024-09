สจล. ลงนามร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ 65 หน่วยงาน สร้างทักษะ 8 กลุ่มรายวิชา พร้อมเปิด 3 รายวิชา Hyflex ให้ผู้สนใจได้เรียน ในงาน KMITL GenEd Day 2024

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คน มีทักษะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่มุ่งพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก โดยจัดงานพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สจล. และ 65 หน่วยงานชั้นนำของไทย พร้อมเปิดคอร์ส อบรมตอบโจทย์ทุกช่วงวัย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ภายใต้ธีมโดยมีและร่วมเปิดงานและแถลงข่าว พร้อมมอบสูจิบัตรที่ระลึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สจล.กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก ด้วยวิสัยทัศน์การเป็น “The World Master of Innovation” เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และนวัตกรรมสู่สังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) โดยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ผ่านหลักสูตรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และประเมินผลผ่าน Skill Mapping ที่สามารถระบุทักษะที่โดดเด่นของนักศึกษาแต่ละบุคคลทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีทั้งสมรรถนะทักษะ (Hard Skills) และจรณทักษะ (Soft Skills ) พร้อมกับการทำงานในอนาคต และมุ่งให้นักศึกษาเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สจล. ยังพร้อมคนทุกช่วงวัยให้มีโอกาสได้เพิ่มเติมทักษะให้ตัวเองกับคอร์สเรียน คอร์สอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ผ่านสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KLLC) และ KMITL Master Class ที่มีกว่า 300 รายวิชาซึ่งในครั้งนี้ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ 65 หน่วยงานที่มีคุณภาพ และความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างคอร์สเรียนใน 8 กลุ่มทักษะ ได้แก่ 1.SDGs, 2.SoulGlow, 3.PassionCrafts, 4.TechFusion, 5.Profiteer, 6.SuccessFuel, 7.ChitChat และ 8.VisionaryX เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถนำไปต่อยอดกับความรู้ที่มีอยู่ได้กล่าวว่า สจล. ได้เริ่มดำเนินโครงการ "GENED: Jumpstart Your Journey to KMITL" เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอกเข้าเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา ในการเรียน ตลอดจนวางแผนการเรียนรู้ได้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สจล. และ 65 หน่วยงาน ในครั้งนี้ เป็นการผสานความร่วมมือกับกลุ่มทักษะด้านบุคคลและทักษะส่งเสริมวิชาชีพ ที่มีความเป็นมืออาชีพให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน โดย หน่วยงานที่เข้าร่วม MOU ในครั้งนี้ เช่น สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก, สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทยจีน, สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม และสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา เป็นต้นนอกจากนี้ยังพร้อมที่จะเปิดรายวิชาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ Hyflex ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งการเรียนกับเพื่อน หรือการทำชิ้นงาน และรายวิชาที่คาดว่าจะเปิดรับ ประกอบด้วย Practice Under Personal and Professional Skills 3 (3 หน่วยกิต), YouTuber (3 หน่วยกิต), English Skill Development for Life-long Learning (3 หน่วยกิต) ซึ่งจะเปิดให้กับผู้สนใจทั่วไปได้ลงทะเบียนเรียนกันอีกด้วย เปิดรับสมัครในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ช่วงเวลาเรียน เมษายน 2568 ถึง พฤษภาคม 2568ทั้งนี้ ทักษะต่างๆ ที่นำมาให้เรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking), การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน (Complex Problem Solving), การคิดสร้างสรรค์ (Creativity), ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal Skills), ความซื่อสัตย์และความพากเพียรพยายาม (Integrity and Perseverance), การเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้ (Active Learning and Learning Strategies), ความอดทน ยืดหยุ่น และฟื้นตัวจากสภาวะความเครียด (Resilience, Stress Tolerance and Flexibility) และการเป็นผู้นำและผู้เปลี่ยนแปลงสังคม (Leadership and Social Influence)สำหรับการจัดงาน KMITL GenEd Day 2024 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี ร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วงเสวนาเรื่อง “เจ๊งในกระดาษ ดีกว่าเจ๊งในชีวิตจริง”, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (มิหมี Techsauce) ร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วงเสวนาเรื่อง “บทเรียนสตาร์ทอัพ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”, คุณสรานี สงวนเรือง (เฟื่องลดา Ladies of Digital Age) แชร์ประสบการณ์ในช่วงเสวนา “พูดอย่างไร ใครๆ ก็อยากฟัง" และคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ (โจ้ Que Q) แชร์ประสบการณ์ในช่วงเสวนาเรื่อง “จาก SME สู่ QueQ สตาร์ทอัพร้อยล้าน” อีกด้วยผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. โทร 02 329 8220 คุณผจงจิตต์ ยืนวงษ์ และ facebook GenEd KMITL สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าลาดกระบังติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000