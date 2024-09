“LINK Fiber Optic To The Room (FTTR)” นวัตกรรมล้ำหน้าล่าสุด จาก บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ พลิกโฉมวงการเทคโนโลยีการติดตั้งรายแรก ก้าวเป็นขั้นสุดของโซลูชันที่ครบวงจร ที่รองรับวันนี้และอนาคต

นวัตกรรมใหม่ “หนึ่งเดียว” ที่ง่ายกว่าของ “LINK Fiber Optic To The Room (FTTR)”ปฐมบทครั้งใหญ่แห่งโซลูชัน ข้ามขั้นขีดความสามารถอันเหนือชั้นแห่งการเชื่อมต่อ เปิดประตูสู่ขั้นสุดแห่งความสะดวกสบาย จาก LINK AMERICAN ที่ได้คิดค้น พัฒนาสินค้า และอุปกรณ์ ที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยเทคโนโลยีการติดตั้ง เพื่อการใช้งานที่ให้ความเร็วสูงสุดอย่างมีเสถียรภาพ และได้สัมผัสประสบการณ์ที่ราบรื่น ติดตั้งง่าย เหนือกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ และใช้งานสะดวกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในนามของผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้า และค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ เดินทางก้าวล้ำหน้าสู่อนาคตครั้งใหญ่ ดึงจุดแข็งยกระดับเทคโนโลยีครบเครื่องเรื่องสายสัญญาณ ชูแนวคิดขายสินค้า และอุปกรณ์ LINK AMERICAN แบบครบโซลูชัน จัดสัมมนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในหมวดหมู่ของ “FTTR / FTTx SOLUTIONS หรือ LINK Fiber Optic To The Room: The complete cabling solutions” สู่การเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย ลงตัว และสะดวกสบาย กับสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่เป็นโซลูชันการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด ดังนั้น LINK Fiber Optic To The Room (FTTR) คือคำตอบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการออกแบบโซลูชันที่พิเศษที่สุด และกำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้งานนี้ คุณสมบัติ อนันตรัมพร President of Interlink Communication PCL. Exclusive Authorized Distributor from LINK ผู้ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ และเป็นผู้ที่ตั้งใจจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบัน นับว่าเป็นยุคที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กลายเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งความต้องการทางความรวดเร็ว ความเสถียรในการเชื่อมต่อ LINK Fiber Optic To The Room (FTTR) จะเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างครบวงจร ด้วยการเปลี่ยนความยุ่งยากให้เป็นความสะดวกสบาย ซึ่งในอดีต การติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเป็นเรื่องยุ่งยาก และซับซ้อน แต่นวัตกรรมใหม่นี้ได้เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นมีขั้นตอนการติดตั้งที่ง่าย และรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินสาย หรือรอการติดตั้งอุปกรณ์ที่ยุ่งยาก เพียงแค่เชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณเข้ากับเต้ารับภายในห้องก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายนั้นๆ ที่ต้องการได้ในทันที เพลิดเพลินกับความเร็ว และเสถียรภาพของอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้ที่ติ”จากการที่ LINK AMERICAN ได้คิดค้นโซลูชันของ LINK Fiber Optic To The Room (FTTR) ขึ้นมานั้น ซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ใหม่ในการเชื่อมต่อ โดยนำเสนอแนวทางการติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิมอย่างเห็นได้ชัดให้กับวงการเทคโนโลยีการเดินสาย ที่จะมาตอบสนองความต้องการแห่งยุคดิจิทัล ซึ่งแนวคิดนี้เป็นการขยายเชื่อมต่อ ยกระดับทางเทคโนโลยีโดยตรงไปยังห้องแต่ละห้อง แต่ละยูนิตทำให้มั่นใจได้ว่าทุกมุมของบ้าน คอนโดมิเนียม หรืออาคารที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการสูญเสียสัญญาณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูล หรือทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถทำกิจกรรมที่ใช้แบนด์วิดท์สูงได้ เช่น การสตรีม การเล่นเกม การประชุมทางวิดีโอ หรือการส่งไฟล์งานได้อย่างไม่มีสะดุด และคุณลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ โซลูชันของ LINK Fiber Optic To The Room (FTTR) ได้รับการออกแบบมาให้รองรับอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการเชื่อมต่อภายในบ้าน หรือคอนโดมิเนียมได้อย่างครอบคลุม และมีเสถียรภาพอีกด้วยนอกจากนี้ โซลูชัน LINK Fiber Optic To The Room (FTTR) ยังมีจุดเด่น และมีสินค้า กับอุปกรณ์ที่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในแวดวงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากการพัฒนากลุ่มสินค้าที่ยกระดับเหนือไปอีกขั้น ทั้งเรื่องดีไซน์ ขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กลง และฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่ายขึ้นรวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพื้นที่ของการติดตั้งได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการติดตั้ง Fiber Optic ไปทุกแห่งหน เพราะในปัจจุบัน Fiber Optic สามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลากหลาย และติดตั้งได้อย่างไม่มีข้อจำกัด งานนี้ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และการติดตั้ง คุณอภิชาติ พงศ์นา Technical Product Director มาร่วมบรรยายเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัด เพื่อตอกย้ำถึงจุดเด่นของสินค้า และอุปกรณ์ โซลูชันที่ล้ำหน้า พร้อมกับแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ Fiber Optic ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความมีเสถียรภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในการวางระบบการติดตั้งให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ทั้งด้านการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดย FTTR Solution จาก LINK AMERICAN มีสินค้า อุปกรณ์ สำหรับนำไปติดตั้งใช้งาน เพื่อยกระดับทางเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้• สาย Fiber Optic cable (สายหลัก) เป็นสายที่ติดตั้งเป็น Backbone ติดตั้งระหว่าง FTTR Main Distribution Frame ไปยัง FTTR Distribution Unit โดยใช้สาย Outdoor/Indoor, SM, 12C• สาย FTTR Oval cable (สายกระจาย) เป็นสายที่ติดตั้งจาก FTTR Distribution Unit ไปยัง FTTR Smart Outlet โดยใช้สาย FTTR Oval cable, SM, 1C• FTTR Main Distribution Frame (ตู้กระจายสายหลัก) เป็นตู้ที่พัก และกระจายสายที่ห้อง Telecommunication Roomโดยใช้ FDU Slide, 24 port• FTTR Distribution Unit, (ตู้กระจายสายรอง) เป็นตู้ที่พัก และกระจายสายประจำแต่ละชั้นในห้อง Shaft โดยใช้ FTTR Distribution Unit, 24 port• FTTR Smart Outlet (เต้ารับ FTTR) เป็นเต้ารับที่อยู่แต่ละห้องที่รองรับ 2 port โดยใช้ FTTR Smart Outlet, 2 port• FTTH Distribution Unit (กล่องพักสายในบ้าน) เป็นกล่องรวมและกระจายสายขนาด 4 Port สำหรับรวมสายที่ห้องไฟฟ้าในบ้าน โดยใช้ FTTH@Room DISTRIBUTION UNIT w/4SC/APC Adapter & Pigtailดังนั้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ LINK Fiber Optic To The Room (FTTR) ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยมีคุณภาพสูง และมีความสะดวกสบายที่ไม่มีที่ไหนเทียบได้ เป็นการออกแบบโซลูชันที่ตั้งใจให้นำไปใช้ได้อย่างตอบโจทย์กับการทำงานของระบบได้อย่าง Complete ที่สุด และที่สำคัญยังอำนวยความสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนระบบในอนาคตได้อีกด้วย จึงเป็นความก้าวหน้าอันโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยมีการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง จากการคิดค้น พัฒนาโซลูชันมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่นี้ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป แต่เป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิต และการทำงานในยุคสมัยใหม่ที่สำคัญ เพื่อนำทางไปสู่อนาคตที่ต้องมีการเชื่อมต่ออย่างราบรื่น ตลอดจนเพื่อเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตจากการติดตั้งให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นจากเดิม และตอบสนองความต้องการใช้งานในปัจจุบันได้อย่างลงตัว นับว่าโซลูชันของ LINK Fiber Optic To The Room: The complete cabling solutions ได้ก้าวข้ามขั้นเป็นที่สุดของโซลูชันรายแรกที่ครบวงจร รองรับวันนี้ และอนาคตสามารถสั่งซื้อสินค้า “LINK Fiber Optic To The Room (FTTR)” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้! วางจำหน่ายทุกช่องทางแล้ว สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.interlink.co.th หรือโทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2666-1111