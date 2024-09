อ.เจษฎ์ ยันการติดสติกเกอร์บนใบพัดพัดลมสำคัญ "อย่าแกะ" เพื่อความปลอดภัย

วันนี้ (5 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “Jessada Denduangboripant" หรือ รศ. ดร. เจษฎา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้โพสต์ โลกออนไลน์มีการแชร์เตือนกันว่า"ห้ามแกะสติ๊กเกอร์บนใบพัดลมไฟฟ้า" โดยระบุข้อความว่า “สรุปว่า"สติกเกอร์ บนใบพัด ของพัดลม" มีไว้ทำอะไรกันแน่ ? ช่วงนี้มีการแชร์ภาพและข้อความ ทำนองว่า "ห้ามแกะสติ๊กเกอร์ ที่ติดอยู่บนใบพัดลมไฟฟ้าออก" เพราะมันมีประโยชน์กว่าที่คิดโดยมีการอ้างถึงเว็บไซต์ของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า TOYOTOMI ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเขียน FAQ ตอบคำถามลูกค้าที่ว่า " Can I remove the sticker on the blade? ฉันสามารถลอกสติกเกอร์ออกจากใบพัดพัดลมได้หรือไม่?” (ดูhttps://www.toyotomi.jp/support/electric_fan/faq/post_1846 ) ซึ่งทางบริษัทได้ตอบว่า "Please use without removing the seal.The stickers on the blades provide a safety warning and maintain balance as the fan blades rotate." โปรดใช้โดยไม่แกะสติกเกอร์ออก เพราะสติกเกอร์บนใบพัดนั้นเป็นป้ายคำเตือนความปลอดภัย และรักษาสมดุลเวลาใบพัดหมุน"โดยส่วนตัวของผมเอง ไม่ค่อยอิน กับคำอธิบายเรื่อง "รักษาสมดุลของใบพัดเวลาหมุน" เพราะสติกเกอร์มันน้ำหนักน้อยมากๆๆ ไม่น่ามีผลต่อการหมุนของใบพัด แม้ว่าจะหายไปก็ตาม แต่เรื่องที่ว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้นั้น อันนี้เห็นด้วยครับ เพราะถ้าใบพัดมันใส ไม่มีสี แล้วก็ไม่สังเกตเห็นชัดๆ ก็อาจจะทำให้พลาดพลั้งอันตรายขึ้นได้ดังเช่น ในอีกรายงานข่าวหนึ่งที่ระบุว่า เหตุผลที่ต้องมีสติกเกอร์ติดใบพัดอยู่นั้น มาจากข้อกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น ที่กำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า เรียกว่ากฎหมายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (Electrical Appliance and Material Safety Act)ซึ่งกำหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงพัดลม ต้องมีการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย และข้อมูลเหล่านี้ต้องแสดงในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและไม่เลือนหายได้ง่าย จึงมีการติดสติกเกอร์บนใบพัดของพัดลมเพื่อแสดงว่า "การสัมผัสอาจเป็นอันตราย"