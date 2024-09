การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจํากรุงเทพ ฯ จัดงาน “2024 Taiwan Waves of Wonder ทอล์กเที่ยวไต้หวัน ตะลอนกันรอบเกาะ” ผู้เข้าร่วมงานทะลุกว่า 300 คน

ปิดฉากลงอย่างสวยงามไปแล้วกับงานทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งจัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจํากรุงเทพ ฯ ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 วันเสาร์ที่ 17 สิหาคม 2567 และวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันในตลาดเป้าหมายอย่างประเทศไทย ภายในงาน ได้เชิญบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวจากเพจดังพร้อมกูรูเรื่องไต้หวันกว่า 6 ท่าน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไต้หวัน โดยเน้นไปที่ 4 เมืองรองหลักอย่างเมืองเกาสง ไถหนาน อี๋หลาน และฮวาเหลียน ตามลำดับ ซึ่งงานทั้ง 3 ครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงานเกินกว่า 300 คน"Taiwan Waves of Wonder" เป็นโลโก้แบรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวไต้หวัน 3.0 ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมปีนี้ โดยตัวอักษรของคำว่า Taiwan ได้ผสมผสานและได้รับแรงบันดาลใจมาจากลักษณะของภูเขา ทะเล ถนนที่คดเคี้ยว และรางรถไฟ ส่วนการใช้รูปแบบเส้นสายลอนคลื่นที่เป็นระลอก สื่อถึง "ทั้ง 4 ฤดูของไต้หวัน คือฤดูแห่งการท่องเที่ยว" นอกจากนี้เส้นสายลอนคลื่นที่เป็นระลอกนี้ยังแสดงถึงการที่สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ได้นำเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน มามอบเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องกล่าวในพิธีเปิดงานว่า “ไต้หวันมีสเน่ห์ที่เหล่านักท่องเที่ยวชาวไทยชื่นชอบ เราจึงหวังว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะกลับมาเยือนไต้หวันในอีกหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้น ในปีนี้เราจึงได้จัดงานทอล์กเที่ยวไต้หวันอย่าง "Taiwan Waves of Wonder" ขึ้นเป็นพิเศษ โดยจะมีการแนะนำเมืองท่องเที่ยวในไต้หวันที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จัก แต่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างมาก และเรายังได้เชิญเหล่าบล็อกเกอร์ที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไต้หวันมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟัง”โดยภายในงาน มีการเชิญเหล่าบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวจากเพจดังพร้อมกูรูเรื่องไต้หวันกว่า 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยบล็อกเกอร์เจ้าของเพจดังอย่าง “หนึ่งพันไมล์” ผู้ซึ่งเคยเดินทางไปไต้หวันมาแล้วมากกว่า 40 ครั้งกล่าวว่า “ไต้หวันไม่เพียงแต่ปลอดภัยอย่างมาก อีกทั้งยังมีการเดินทางที่สะดวกสบาย โดยหนึ่งได้เดินทางไปเที่ยวมาแล้วเกือบทุกเมืองของไต้หวัน และเมืองที่ทำให้หนึ่งประทับใจมากที่สุด คือเมือง ไถหนาน“ อีกทั้งเธอยังกล่าวเสริมอีกว่า “หนึ่งชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงความ slow life ของเมืองไถหนานอย่างมาก และเมืองไถหนานก็ยังมีอาหารที่อร่อยมาก อย่างเช่น เมนูจากปลานวลจันทร์ทะเล ที่หนึ่งไม่เคยลืมรสชาติของมัน“ในช่วงกิจกรรมการทอล์กบล็อกเกอร์และกูรูเรื่องไต้หวัน เจ้าของเพจดังอย่าง “ไต้หวันปะ - 臺灣吧!” ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวและเคยเดินทางไปไต้หวันมาแล้วมากกว่า 20 ครั้งได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง “ฝอกวงซาน” ในเมืองเกาสง และชื่นชมการมีระเบียบวินัยของชาวไต้หวัน ส่วนบล็อกเกอร์จากเพจ “เที่ยวแล้วเที่ยวอีก” ไม่เพียงแต่แบ่งปันประสบการณ์ในการไปเมืองเกาสงว่า “หากท่านใดได้ไปเมืองเกาสงจะพบว่าการเดินทางนั้นสะดวกกว่าที่คิดไว้อย่างมาก” อีกทั้งยังชื่นชมเมืองเกาสงว่า “เมืองเกาสงเป็นเมืองที่งดงามและมีศิลปะทั่วทุกแห่ง”ทางด้านบล็อกเกอร์เจ้าของเพจดังอย่าง “เที่ยวสุดตัว” กล่าวว่า “ผมชื่นชอบบรรยากาศโดยรวมของไต้หวันอย่างมาก และรู้สึกประทับใจในวัดของไต้หวันเป็นพิเศษ ผมคิดว่าวัดไต้หวันมีความคล้ายคลึงกับของไทยเรา แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป และนอกจากไทเปแล้วก็ยังมีอีกหลายเมืองของไต้หวันที่น่าสนใจมาก อย่างฮวาเหลียนและอี๋หลาน ที่มีทั้งศูนย์ศิลปะ ออนเซ็น ชายหาด เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตลาดกลางคืน นับว่าเป็นอีกเมืองที่น่าไปเยือนมาก ๆ ครับ”การยกเว้นวีซ่า 14 วัน สำหรับชาวไทยในการเดินทางไปไต้หวัน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเนื่องจากช่วงปลายปีถือเป็นช่วงที่ชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ดังนั้นสนง.การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจํากรุงเทพ ฯ จึงใช้โอกาสนี้ในการจัดงานเพื่อกระตุ้นและเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย อีกทั้ง ในช่วงจับฉลากภายในงาน ยังมีการแจกบัตรโดยสารอย่างบัตร “Taiwan PASS“ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมสัมผัสกับความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากท่านใดพลาดงานนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะสนง.การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจํากรุงเทพ ฯ จะจัดงานงานแฟร์ที่รวมโปรโมชันไต้หวันไว้มากมาย ตั้งแต่วันที่ 20-22 ก.ย. 67 ซึ่งทุกท่านสามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ไทเป และแลกรับของที่ระลึกตลอดงาน