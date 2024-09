สกสว. ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนจัดงาน TRIUP FAIR 2024 นำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พาไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 (TRIUP FAIR 2024)” ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2567 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานนี้จะเป็น One Stop Service ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันครั้งใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ 5 กระทรวง คือ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน Intermediaries ที่รวมบริการให้ภาคเอกชนแบบครบวงจรตั้งแต่ การให้ทุนวิจัย เงินกู้เพื่อขยายการลงทุน หน่วยวิเคราะห์ทดสอบ หน่วยรับรองมาตรฐาน หน่วยพัฒนาธุรกิจ หน่วยส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่าง ๆ ภายในงานจะมีระบบติดตามสนับสนุนและเชื่อมโยงกลไกกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอด 3 ปีรวมทั้งจะนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้จริงกว่า 150 ผลงาน แบ่งเป็น 4 ธีม ได้แก่ (1) การแพทย์และสุขภาพ (2) เกษตรและอาหารมูลค่าสูง (3) Net zero emission และ (4) เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) พร้อมเปิดพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างเจ้าของผลงานวิจัยกับผู้ประกอบการและนักลงทุน บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากหน่วยงานรัฐและเอกชนกว่า 50 หน่วยงาน เวทีเสวนาและการอบรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและนักวิจัย โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ท่าน กิจกรรม Audition คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เข้าร่วมรายการ Shark Tank Thailand รวมทั้งการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อกระตุ้นการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวว่า กสว. มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศให้บรรลุเป้าหมายภายใน 2-3 ปี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และองคาพยพในระบบ ววน. ในการทำให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ช่วยยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในประเทศ นอกจากนี้ การมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act; TRIUP Act)กสว. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย จำนวนกว่า 2,100 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกว่า 2,500 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และผลักดันการดำเนินงานอีก 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การรวบรวมบัญชี Appropriate Technology ขณะนี้รวมได้กว่า 1,300 รายการ และได้ดำเนินการจับคู่เรียบร้อยแล้ว 2) การรวบรวมจำนวน Invention Disclosure ปัจจุบันมี 276 รายการที่ได้ยื่นต่อผู้ให้ทุน ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือ เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมเพิ่มมากขึ้นด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น การต่อยอดและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและเท่าทันต่อความต้องการของผู้บริโภคและรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป“ผมขอขอบคุณ สกสว. ที่ให้เกียรติ ส.อ.ท. ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ร่วมเป็นพันธมิตรหลักในการจัดงาน TRIUP FAIR 2024 ผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนได้พบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้ได้จริง และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยด้วยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป นอกจากความร่วมมือในการจัดงาน TRIUP FAIR แล้ว ส.อ.ท. พร้อมเดินหน้าดำเนินโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชั่นวัน’ ซึ่งเป็นกลไกในการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีฝีมือด้านเทคโนโลยีให้เติบโตได้ภายในประเทศ และสามารถก้าวไปแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยจะเชื่อมต่อธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเข้ากับ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในเครือข่ายสมาชิกของเราที่ต้องการนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับนโยบาย ONE FTI ของ ส.อ.ท. ในวาระปี 2567-2569 นี้ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม” นายเกรียงไกร กล่าวเสริมด้าน นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหารหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้งานจริง และสำหรับงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 (TRIUP FAIR 2024)” ในครั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะภาคีเครือข่าย ได้ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้กับสมาชิกและเครือข่าย โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า หรือ YEC ร่วมให้ความเห็น ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมองว่าการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการขยายผลขององค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยที่ผ่านมา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการร่วมกับ YEC และสมาชิก อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศและสังคมโดยรวมรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า สกสว. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคี ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลหนุนเสริมผู้ประกอบการ ได้ร่วมกันจัดงาน TRIUP FAIR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในครั้งนี้นอกจากแสดงศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ลดอุปสรรคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ“งาน TRIUP FAIR จะเป็นพื้นที่รวมระบบนิเวศด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน และเจ้าของผลงานวิจัยได้สร้างเครือข่าย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด และต่อยอดความรู้เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน พบกันที่...งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP FAIR 2024 “Impact Journey to Ignite Thailand” วันที่ 24-26 กันยายน 2567 นี้ ที่ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน” ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวทิ้งท้ายผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนและติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่ www.triupfair.net หรือสอบถามได้ที่ info.triupfair2024@gmail.com