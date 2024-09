“สคบ. ผนึกกำลังกับคณะนิติศาสตร์ฯ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ เดินหน้ามาตรการเชิงรุกใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคเต็มพิกัด”

โดยที่ผ่านมาทางคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันมาแล้วหลายครั้ง อาทิ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง กฎหมายยุค Next Normal กับการขับเคลื่อนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง Legal Innovation for Sustainable Justice in the Next Normal และ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษหัวข้อ “บทบาทธุรกิจต่อผู้บริโภค: กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ในหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร (Super LBA) รุ่นที่ 1นอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังได้รับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ เข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มีการกำหนดรายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับนักศึกษาสำหรับสาระสำคัญของบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างสคบ.กับคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ นั้น สคบ.จะสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากนี้จะเปิดโอกาสรับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาการด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ ในสคบ. รวมทั้งจะจัดทำข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบสื่อต่างๆ และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ขณะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จะสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งจะจัดเสวนาวิชาการทางความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตกลงร่วมกันว่าจะทำให้ MoU นี้มีผลทางปฏิบัติโดยเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกเพื่อใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มพิกัดโดยจะจัดกิจกรรมทางด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ MoU ฉบับนี้และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวในตอนท้าย