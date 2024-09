“ควอนตัม ไบโอบริดจ์” ผู้พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ BioEnhancz ดันไทยสู้ศึกเกษตรมูลค่าสูงให้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอนตัม ไบโอบริดจ์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรมูลค่าสูงให้กลายเป็นโซลูชันที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันโภชนเภสัช หรือ Nutraceutical กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2024 จะมีมูลค่าถึง 346 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2030 จะมีมูลค่าสูงถึง 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 9.6% ในช่วงปี 2024-2030 เราจะเห็นได้ว่าตลาดนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความตระหนักด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สังคมที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ผู้บริโภคมองหาอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย ที่ช่วยเสริมสุขภาพและสามารถป้องกันโรคภัยได้สำหรับอุตสาหกรรมยาและ Nutraceutical ในประเทศไทย ถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยในปี 2024 ตลาดยาของไทยจะมีมูลค่ามากกว่า 200,000 ล้านบาท และตลาด Nutraceutical มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ตลาดโภชนเภสัช มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง เนื่องจากผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ ประกอบกับกลุ่มผู้สูงอายุนิยมใช้โภชนบำบัดหรืออาหารบำบัดมากกว่าการทานยานายพันธุ์เทพ กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้นำในการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีและโซลูชันในกลุ่มโภชนเภสัชหรือโภชนบำบัด (Nutraceutical) รวมทั้งการผลิตยา จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ ACES คือ การมุ่งเน้นที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำสมัย (Advance) ภายใต้คุณภาพที่มั่นคง (Consistency) และมีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficacy) โดยยึดหลักของการวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้นด้วยความปลอดภัย และปลอดสารพิษขั้นสูงสุด (Safety & Non-Toxicity) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพทั่วโลกได้อย่างปลอดภัย“ขณะเดียวกัน ประสบการณ์การทำงานของผมก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบริการโทรคมนาคม การบริหารระบบสารสนเทศต่างๆ รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ การบริหารช่องทางการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศมามากกว่า 20 ปี ทำให้ผมมองเห็นความสำคัญในการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จึงทุ่มงบประมาณให้กับ ควอนตัม ไบโอบริดจ์ เป็นจำนวนมากเพื่อลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D เพื่อเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ให้กลายเป็นโซลูชันที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ซึ่งผมเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาเกษตรกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ” นายพันธุ์เทพ กล่าว"สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ประเทศไทยมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรคนที่มีความรู้ และ know how พร้อมที่จะผลักดันให้ภาคการเกษตรเจริญก้าวหน้ากว่าในอดีต เห็นได้จากเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยผลักดันวัฏจักรอุตสาหกรรมการเกษตรในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งผมเชื่อว่าการนำนวัตกรรมมาพัฒนาให้เกิดโซลูชันด้านการเกษตร จะทำให้ไทยก้าวหน้าเป็นเบอร์ต้นๆ ของโลกได้"สำหรับ BioEnhancz หรือ ไบโอเอนฮานซ์ ถือเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่ ควอนตัม ไบโอบริดจ์ ได้ลงทุนพัฒนาเป็นโซลูชันในการเพิ่มประสิทธิภาพทางชีวภาพ โดย BioEnhancz ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของยาและสารเสริมอื่นๆ โดยทำงานผ่านกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมและใช้ประโยชน์จากสารเหล่านี้ได้ดีขึ้น1. เพิ่มการดูดซึม : ช่วยให้สารสำคัญถูกดูดซึมผ่านผนังเซลล์ในระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้นโดยการปรับปรุงการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้ร่างกายสามารถรับสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น2. ป้องกันการสลายตัว : ช่วยลดการถูกทำลายของสารสำคัญโดยเอนไซม์หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในร่างกาย โดยการสร้างเกราะป้องกันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารสำคัญเพื่อเพิ่มความคงตัว3. เพิ่มการเข้าสู่เซลล์ : ช่วยนำพาสารสำคัญเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มการขนส่งของสารสำคัญผ่านเมมเบรนของเซลล์4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ : เพิ่มผลลัพธ์ของสารสำคัญ ทำให้สามารถใช้ปริมาณน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือดีกว่า ซึ่งช่วยลดผลข้างเคียงและเพิ่มความปลอดภัยขณะเดียวกัน การใช้ BioEnhancz ยังสามารถช่วยให้การรักษาด้วยยาและการเสริมสร้างสุขภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดผลข้างเคียง และปรับปรุงการตอบสนองของร่างกายต่อการรักษา และการเสริมสร้างสุขภาพนอกจากนี้ เรายังได้นำเทคโนโลยี BioEnhancz ไปใช้ในอุตสาหกรรมยารักษาโรคและ Nutraceutical โดยมีรายละเอียดดังนี้1. เพิ่มประสิทธิภาพของยา: BioEnhancz ช่วยเพิ่มการดูดซึมของยาผ่านทางเดินอาหาร ทำให้ตัวยาสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ยามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดขนาดของยา (dosage) ที่ต้องใช้2. ลดผลข้างเคียงจากยา: เนื่องจาก BioEnhancz ทำให้ยาในขนาดที่น้อยลง ผลข้างเคียงจากยาก็จะลดลงตามไปด้วย3. เพิ่มเสถียรภาพของยา: BioEnhancz ช่วยเพิ่มความเสถียรของยาต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้ยามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น1. เพิ่มการดูดซึมสารสำคัญ: BioEnhancz ช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารที่สำคัญ เช่น วิตามิน เกลือแร่ และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีคุณประโยชน์ส่งผลทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร2. เพิ่มความสามารถของผลิตภัณฑ์: BioEnhancz ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในเรื่องของการบำรุงสุขภาพและการป้องกันโรค การสร้างสรรค์สารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น3. ลดปริมาณการบริโภค: BioEnhancz ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถได้รับสารสำคัญในปริมาณเพียงพอต่อต้องการ โดยการบริโภคผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยลงและให้คุณค่าที่มากเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร4. เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัว: การออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย BioEnhancz ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเพาะตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ"สิ่งที่น่าสนใจของเทคโนโลยี BioEnhancz ที่ว่านี้ เราผลิตและพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยที่ปลูกโดยเกษตรกรไทย ที่สำคัญผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดที่เรานำมาใช้นั้น ถือเป็นการช่วยตลาดระบายสินค้าเกษตร เพื่อช่วยพยุงราคาในช่วงที่ผลผลิตนั้นๆ ผลิตมากจนเกินความต้องการอีกด้วย"นายพันธุ์เทพ ทิ้งท้ายว่า มีคำพูดที่ว่า You are what you eat หรือ สุภาษิตจีนที่ว่า โรคเข้ามาทางปาก เคราะห์เข้ามาทางคำพูด ผมคิดว่าเป็นสุภาษิตที่สะท้อนถึงความสำคัญของการระมัดระวังทั้งในเรื่องการกินอาหาร และการใช้คำพูดหากเราลองนึกตาม โรคเข้ามาทางปาก นั่นหมายถึงอาหารการกินที่ไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดโรคได้ ขณะเดียวกัน การกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสมก็สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้น เราควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย เพื่อรักษาสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งเราสามารถนำมาปรับปรุงปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง" นายพันธุ์เทพ กล่าวปิดท้าย