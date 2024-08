‘YOUR MUSIC FEST’ เปิดศักราชใหม่ให้เทศกาลดนตรี สร้างปรากฏการณ์ดนตรีที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้

Budweiser Club ผุดแคมเปญ MUSIC IS YOURS TO TAKE, เพลงนี้ทุกคนต้องเปิด! เปิดตัว “YOUR MUSIC FEST” มิวสิคเฟสที่ทุกคนสามารถจัดได้ ประเดิมมิวสิคเฟสแรก จับมือกับคุณอนุพงศ์ คุตติกุล หรือคุณปิ๊น เจ้าของแบรนด์ CARNIVAL แบรนด์สตรีทแฟชั่นสุดจัดจ้าน นั่งแท่น Curator จัดมิวสิคเฟสของตัวเองครั้งแรกในชีวิต ในงาน Budweiser Club Presents “PINT CARNIVAL MUSIC FEST”Budweiser Club พลิกวงการมิวสิคเฟส กับกลยุทธ์ Consumer-centric approach ให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้เลือกเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบ สร้างความแตกต่าง (Create Differentiate) กับการผสานไลฟ์สไตล์อื่นๆ เข้ากับมิวสิคเฟส เช่น การนำสตรีทแฟชั่นมาร่วมจัดงานเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้ชม ด้วยการ Collaboration แบบสุดลิมิเต็ด โดยร่วมมือกับแบรนด์ CARNIVAL ดร็อปคอลเลกชันพิเศษในงานเป็นครั้งแรกประสบการณ์ที่ทุกคนสนุกไปด้วยกันได้’ กับ ‘Your Music Fest’ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจัดมิวสิคเฟสของตัวเองได้ เพราะเข้าใจในความหลากหลายและความชอบที่แตกต่าง โดยวางแผนจัดกิจกรรมต่อเนื่องในยุคที่ทุกคนต่างแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่และต้องการแสดงออกถึงตัวตน มีความต้องการที่หลากหลาย Budweiser Club เข้าใจ Customer Insight และไลฟสไตล์ที่แตกต่าง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความชื่นชอบทางดนตรีที่หลากหลาย ผ่านแคมเปญ "MUSIC IS YOURS TO TAKE เพลงนี้ทุกคนต้องเปิด" กับกิจกรรมการตลาดที่กลายเป็นไวรัล โดยล่าสุด Budweiser Club ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญฯ ด้วยกิจกรรม ‘YOUR MUSIC FEST’ งานดนตรีที่ทุกคนสามารถจัดได้!‘YOUR MUSIC FEST’ งานดนตรีแรกในประเทศไทยที่ให้ผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง (Consumer Centric)คุณ อธิการ ขำนิล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ของ Budweiser กล่าวว่า “ทุกวันนี้คอนเสิร์ตในไทยมีมากมาย ดังนั้นเมื่อเราคิดจะทำมิวสิคเฟส เราจึงคิดโดยมีคอนซูเมอร์เป็นศูนย์กลาง อย่าง “YOUR MUSIC FEST” คืองานดนตรีที่ทุกคนก็สามารถจัดได้ ไม่จำกัดแค่ศิลปิน หรือคนในวงการเพลง เราหา Curator ที่หลากหลาย เพื่อที่จะมาเลือกศิลปิน เลือกเพลง เลือกธีมเอง ทำให้เราสร้างความแตกต่างจากตลาดเราให้ความจริงจังกับดนตรี เพราะดนตรีมีความเป็นสากล เราคิดว่าตลอดเวลาผู้คนอยู่ในฐานะผู้ฟัง วันนี้สิ่งที่ BUDWEISER CLUB ทำ คือทำให้ CONSUMER มีทางเลือกเกี่ยวกับดนตรีมากขึ้น เช่น กิจกรรมในแคมเปญ MUSIC IS YOURS TO TAKE ก่อนหน้า เราทำบิลบอร์ดที่เปิดเพลงได้ กลางสยาม เพราะเราอยากให้คนเลือกเพลงที่อยากฟังเองซึ่งยังไม่เคยมีใครทำ หรืออย่างเมื่อครั้งที่มีคอนเสิร์ต บรูโน่ มาร์ส ที่ราคาบัตรคอนเสิร์ตค่อนข้างสูง แถมคนยังแย่งกันซื้อจำนวนมาก Budweiser เอง เราอยากทำการแจกบัตร ที่เราจะแจกแบบไม่มีกฎกติกา จะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะแจกบัตร หรือเราจะทำอะไร แต่ Budweiser จะเป็นคนเลือกคุณเอง ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ เพราะเราตั้งใจให้บัตรไปถึงแฟนพันธุ์แท้ของศิลปินจริงๆ สร้างความประทับใจและกระแสตอบรับที่ดี จะเห็นว่ากลยุทธ์ของเราคือ การสร้าง Happens จาก Consumer ด้วยกันเอง ให้เกิดเป็น Customer Experience”เปิดตัว ‘YOUR MUSIC FEST’ ด้วยงาน Budweiser Club presents “PINT CARNIVAL MUSIC FEST”Kick off งานดนตรีแบบมีกิมมิคสุดเซอร์ไพรส์คุณ อธิการ กล่าวเพิ่มว่า “ด้วยความถี่ของคอนเสิร์ตในประเทศไทย ทำให้มีคอนเสิร์ตมาแล้วทุกรูปแบบ แต่ ‘YOUR MUSIC FEST คือ ทางเลือกที่แตกต่าง เราจับไลฟ์สไตล์อื่นๆ มาผสมกับงานดนตรี อย่างครั้งนี้เราประเดิมด้วยการที่เราอยากจะจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ อยากเข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง เราจึงเข้าไปจับกับสตรีทแฟชั่น โดยให้เจ้าของแบรนด์ CARNIVAL คุณอนุพงศ์ คุตติกุล หรือคุณปิ๊น คาร์นิวาล นั่งแท่นจัดมิวสิคเฟสด้วยตัวเองเลย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีเลยมาเป็นผู้จัดงานดนตรีเอง เพราะเราต้องการความสร้างสรรค์และพยายามหาอะไรที่แตกต่างในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำ แต่ก็ยังคงต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่เราอยากจะสื่อสาร ซึ่ง BUDWEISER CLUB PRESENTS PINT CARNIVAL MUSIC FEST เป็นงานดนตรีที่มีคาแรกเตอร์ที่สดใหม่ นำเอกลักษณ์ของตัวคุณปิ๊นมาประกอบเข้ากับแบรนด์ ซึ่งตอบโจทย์มากๆ”ด้านคุณอนุพงศ์ คุตติกุล หรือคุณปิ๊น คาร์นิวาล เจ้าพ่อสตรีทแฟชั่น เปิดใจถึงประสบการณ์การเป็นผู้จัดมิวสิคเฟสครั้งแรกว่า "ไม่น่าเชื่อว่าวันนึง คนในวงการสนีกเกอร์...สตรีทแบรนด์แบบผม จะได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง ตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นอย่างไร แต่พอ BUDWEISER CLUB เข้ามาคุยด้วยก็ทำให้ผมเชื่อว่า เพลงเป็นของทุกคน ทุกคนสามารถมีมิวสิคเฟสของตัวเองได้ สำหรับศิลปินที่มาครั้งนี้ เป็นศิลปินที่ผมตั้งใจเลือกและเพลงของแต่ละศิลปินเป็นเหมือนซาวแทรคที่บรรเลงอยู่ในแต่ละช่วงของชีวิตผม อย่าง ซึ่งทั้ง 4 ศิลปินนี้ ผมยังไม่เคยดูเค้าเล่นสด อย่าง SALAH SALOLA เลือกเพราะ มีเสียงที่เท่ แถมละมุน YENTED เลือกเพราะเป็นอีกวงที่ชอบมากๆ มีดนตรีที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ HARDBOY เลือกเพราะ เป็นวงที่โดดเด่นด้วยพลัง เชื่อว่าเค้าจะทำให้งานเต็มไปด้วยความมันส์ TATTOO COLOUR เลือกเพราะ เป็นวงโปรดที่สุดของผม และอีกหลายๆคน แถมยังมีเพลงฮิตที่ทุกคนร้องได้ ซึ่งทุกเพลงคือท่วงทำนองและแรงผลักดันให้เป็นปิ๊น CARNIVAL จนทุกวันนี้”คอนเสิร์ต Budweiser Club Presents “PINT CARNIVAL MUSIC FEST” ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยเหล่าศิลปิน เซเลบริตี้ แฟชั่นไอคอนในวงการสตรีทแฟชั่นและวงการดนตรีตบเท้าเข้าร่วมอย่างล้นหลาม เริ่มต้นจาก Sarah Salola, ศิลปินมาดเท่ห์ เจ้าของเพลงดังอย่าง ยินดี และคืนให้ เสียงกรี๊ดสนั่นจากผู้ชม ตามด้วย Yented ที่มาในเพลง ถ้าหาก ที่ให้ฟีลที่เคลิ้มตามไปกับความเป็นเอกลักษณ์ของวง และไล่เรียงมาด้วย Hard Boy ที่มาในแนวร็อค จบท้ายด้วย Tattoo Colour ที่สร้างบรรยากาศคึกคักสนุกสนาน โดยอีกไฮไลท์สำคัญคือ การเปิดตัวการ Collaboration ร่วมกันของ BUDWEISER CLUB X CARNIVAL ในคอลเลกชันพิเศษที่เข้าถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีไอเทมโดน ๆ มากมาย อาทิ เสื้อยืด แจ็คเกต หมวก แก้ว ซึ่งถูก ดร็อปครั้งแรกในงานอีกด้วย”ก้าวต่อไปของ ‘YOUR MUSIC FEST’ งานดนตรีที่ทุกคนก็สามารถจัดได้คุณ เศรษฐวุฒิ จิวังกูร องผู้อำนายการฝ่ายการตลาด กล่าวเสริม ถึง NEXT STEP ที่ ‘YOUR MUSIC FEST’ จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรักเสียงเพลงกล้าจัดงานดนตรีในสไตล์ของตนเอง “PINT CARNIVAL MUSIC FEST ถือเป็นคนแรกในกิจกรรม YOUR MUSIC FEST ที่ได้จัดมิวสิคเฟสเป็นของตัวเอง เลือกเพลง เลือกธีม เลือกศิลปินเอง แน่นอนว่า Budweiser Club เตรียมจัดให้ครั้งต่อๆ ไปแน่นอน แต่จะเป็นคอนเสิร์ตของใครนั้นเราคิดว่าสามารถเป็นได้ทุกคนเลยครับ สำหรับใครที่สนใจจัด Music Fest "อย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบและทำในสิ่งที่แตกต่าง นี่คือโอกาสที่คุณจะได้แสดงตัวตนและสร้างสรรค์สิ่งที่คุณรัก”กิจกรรม ‘YOUR MUSIC FEST’ ภายใต้แคมเปญ ‘MUSIC IS YOURS TO TAKE’ ถือเป็นมูฟเม้นท์ที่น่าจับตาในการพลิกรูปแบบการทำการตลาดของวงการดนตรีบ้านเราผ่านไลฟ์สไตล์และงานคอนเสิร์ต ที่วางกลยุทธ์จากการคำนึงถึง Consumer แล้วจึงสร้าง engagement กับกลุ่มเป้าหมายโดยให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้น ถือเป็นก้าวสำคัญของ Budweiser Club ในการสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มองหามากกว่าแค่สินค้า แต่ต้องการประสบการณ์ที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนาน