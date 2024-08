นักท่องเที่ยวต่างชาติประทับใจ! ทำกระเป๋าตังค์หายในห้างดัง เจ้าหน้าที่ช่วยกันประสานจนเจอ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. เพจ “BKKWheels" ได้โพสต์เล่าเรื่องราวใจฟูของนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่ง มาเที่ยวห้างฯชื่อดังและทำกระเป๋าเงินหาย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ใจดี มอบเงินเพื่อนักท่องเที่ยวสาวรายดังกล่าวเพื่อเป็นค่าเดินทางกลับที่พัก ต่อมาเจ้าหน้าที่ของทางห้างฯช่วยกันประสานจนพบกระเป๋าเงินใบดังกล่าวที่หายไปโดยทางเพจเล่าว่า “สาวฟิลิปปินส์ ไปเที่ยวไอคอน สยาม แต่ทำกระเป๋าตังค์หาย กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่หิวข้าว และจะไปซื้อข้าวกิน แต่ไม่มีเงินนี่คือเรื่องราวของสาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย เธอได้แชร์ภาพช่วงเวลาที่มีความสุขของเธอบริเวณลานน้ำพุ หน้าไอคอนสยาม ก่อนที่ในเวลาต่อมา เธอจะพบกับเรื่องสุดช๊อค เมื่อรู้ว่ากระเป๋าเงินของเธอหายไป ในตอนที่เธอกำลังรู้สึกหิว และไปซื้อข้าวทาน ในตอนที่ต้องจ่ายเงินเธอก็พบว่ากระเป๋าเงินของเธอไม่อยู่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายกระเป๋าเงินของเธอไปให้พนักงาน ไอคอนสยาม และท่าเรือสาทรดู เผื่อว่าจะมีใครพบเห็นที่ไหน หรือมีใครมาฝากไว้ แต่เธอก็ไม่โชคดีขนาดนั้นพนักงานที่ท่าเรือสาทร ได้พยายามช่วยกันค้นหากระเป๋าของเธอ แต่ก็ไม่พบ และด้วยความเห็นใจ พนักงานที่ท่าเรือ ได้มอบเงิน 200 บาท ให้กับเธอ เพื่อเป็นค่าเดินทางกลับไปยังที่พักส่วนพนักงานท่าเรือที่ไอคอนสยาม ก็ให้เธอนั่งเรือมายังสาทรแบบฟรีๆ โดยไม่คิดเงินเธอบอกว่า เธอไม่รู้จักคนเหล่านี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้คือ ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเป็นมิตร และเป็นคนมีน้ำใจเธอเดินทางกลับที่พัก พร้อมคราบน้ำตา ไม่ใช่เพราะว่าเธอโชคร้ายที่กระเป๋าเงินหาย แต่เธอรู้สึกซาบซึ้งต่อน้ำใจของคนไทยที่มีให้กับเธอเมื่อเธอถึงที่พัก เธอได้พยายามติดต่อไปทางเพจของไอคอนสยามเรื่องกระเป๋าเงินที่หาย และพยายามโพสต์ตามโซเชียลต่างๆ ทั้งกรุ๊ปท่องเที่ยว และใน ตต มีหลายคนมาตอบคอนเมนต์เธอ และเล่าถึงประสบการณ์ของหายในเมืองไทยแล้วได้คืนในเช้าวันถัดมาเธอได้รับข่าวดีจากไอคอนสยาม มีคนไทยเจอกระเป๋าเงินของเธอ และนำมาส่งไว้ที่ Lost and Foundเธอรู้สึกประหลาดใจมาก ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเธอ แม้แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในไอคอนสยาม ก็ยังใจดีกับเธอ พาเธอไปที่ออฟฟิศเพื่อรับของในสถานที่ที่ใหญ่โต และผู้คนมากมายขนาดนี้ ตั้งแต่ที่เธอรู้สึกตัวว่ากระเป๋าเงินหายไป ยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง เธอก็ได้รับกระเป๋าเงินคืนแล้ว เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเธอเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนจะคืนกระเป๋าเงินให้เธอทิ้งท้ายไว้ว่า “ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่า ทำไมคนทั้งโลก ถึงอยากกลับมาประเทศไทยอยู่เสมอ เพราะสิ่งที่งดงามที่สุดของประเทศไทย ที่สวยงามราวกับอัญมณี แท้ที่จริงแล้วก็คือคนไทยนี่เอง“มีคนไทยจำนวนหนึ่งได้ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเธอ และมีคอมเมนต์หนึ่งที่เธอตอบไว้ได้อย่างน่าประทับใจว่า“@Meldiares: I will forever cherish this experience and will tell such amazing stories to my future kids. Thais have set example of how kindness can change someone’s life 🥹. I love you and your countrymen 🇹🇭”ฉันจะจดจำประสบการณ์ครั้งนี้ไว้อย่างดี และเมื่อฉันมีลูกฉันก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆ ของฉันฟังในอนาคต ถึงความเมตตาของคนไทย ที่มีต่อคนอื่นจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนได้เลย ฉันรักคุณ และผู้คนในประเทศของคุณ“เรื่องจากคุณ Meldiares ตามไปคอมเมนต์ที่ช่องเธอได้ใต้คอมเมนต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ไอคอนสยาม และท่าเรือสาทร ที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ และสร้างความทรงจำดีๆ ให้แขกผู้มาเยือน และที่สำคัญบุคคลนิรนามที่เก็บกระเป๋าได้”