นภินทร ชื่นชม GIT สร้างนักออกแบบสู่ตลาดโลกผ่านการประกวดออกแบบเครื่องประดับสุดตระการตาในพิธีมอบรางวัลการประกวด GIT World’s Jewelry Design Awards 2024

28 สิงหาคม 2567: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดพิธีมอบโล่รางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ GIT World’s Jewelry Design Awards 2024 ใน ธีม “Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory” ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7,000 USD โดยได้รับเกียรติจาก นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ลาน Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอนการประกวดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนี้ “Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory” การออกแบบที่ต้องผสมผสานอัญมณีธรรมชาติ ได้แก่ ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม ซึ่งเป็นอัญมณีอันล้ำค่าให้ลงตัว ก่อเกิดชิ้นงานอันน่าทึ่ง ไม่ธรรมดา ผ่านจินตนาการอันไร้ขอบเขต และใช้ความมหัศจรรย์ของทฤษฎีสีหลัก ผสมผสานองค์ประกอบของศิลปะ และสร้างสรรค์บันดาลเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงามและน่าหลงใหลอย่างแท้จริง ซึ่งในปีนี้มีนักออกแบบร่วมส่งผลงานมาประกวดมากถึง 890 ผลงาน และคณะกรรมตัดสินได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรก 30 ผลงาน รวมถึงผลงานที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 4 ผลงาน เพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และนำมาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทั้งได้นำมาจัดแสดงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอย การเจียระไน ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เพื่อให้ครบทั้งห่วงโซ่ของการผลิตเครื่องประดับ หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่พาณิชย์มุ่งมั่นนั่นคือการสร้างความแข็งแรงให้กับ SME และผู้ประกอบการรายใหม่ โดยขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างแบรนด์ สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ เพื่อเสริมให้กับวงการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสำหรับการประกวดที่ GIT ได้จัดขึ้นนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมไทย เป็นเวทีที่ช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการไทยได้เห็นงานการออกแบบใหม่ๆ มากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาการผลิตและยังได้เห็นเทคนิควิธีการและวิธีออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงการออกแบบเครื่องประดับให้ตอบโจทย์เทรนด์โลกมากขึ้น และทำให้เราได้เห็นได้ถึงศักยภาพของนักออกแบบทั้งนักออกแบบไทยและนักออกแบบจากต่างชาติที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และขอชื่นชมที่ GIT ทำให้เกิดเวทีกลางและเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ทั่วโลกได้แสดงศักยภาพในระดับโลกผู้อำนวยการสถาบัน GIT เสริมว่า สำหรับโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT World’s Jewelry Design Awards เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ GIT ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 18 สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย และเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศผู้รับจ้างผลิต เป็นประเทศที่สามารถสร้างแบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ได้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบไทย และนักออกแบบไทยก็สามารถศึกษาผลงานที่เข้าร่วมประกวดและได้เห็นแง่มุมใหม่ๆ เทรนด์ ที่เกิดขึ้นและสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับนักออกแบบไทยอีกด้วยการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในช่วงเช้าของวันนี้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในการตัดสินรอบสุดท้ายเราตัดสินผ่านเครื่องประดับที่ผลิตจริง และนำมาให้นางแบบสวมใส่ที่จะทำให้เห็นว่าเครื่องประดับต้นแบบที่นักออกแบบได้สร้างสรรค์มานั้น สามารถผลิตได้ตรงตามแบบที่วาด และเมื่อสวมใส่จริง มีความสวยงาม และเหมาะสมหรือไม่ และจากนั้นเราจะนำผลงานการออกแบบทั้ง 4 นี้ มาแสดงแฟชั่นโชว์อวดโฉมเครื่องประดับสุดอลังการให้กับทุกท่านที่สนใจในงานประกาศผลตัดสินการประกวด GIT World’s Jewelry Design Award 2024 นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงผลงานการออกแบบของนักออกแบบที่เข้ารอบทั้ง 30 ผลงาน โดยปีนี้ GIT Popular Design Award 2024 มีผู้ร่วมโหวตผลงานจากทั่วทุกมุมโลก กว่า 600,000 คะแนน และ ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ JDA219 คุณชาญชัย ดวงระหว้า นักออกแบบชาวไทย จากผลงานชื่อ The Magic Of Wonderland ด้วยคะแนนโหวต 317,508 คะแนน