เซ็นทรัล รีเทล สานต่อแคมเปญ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” มอบน้อง Hi! ใจ ไซส์ไจแอ้นท์ ให้กับพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2567 – เซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อแคมเปญด้วยการส่งมอบน้อง Hi! ใจ ไซส์ไจแอ้นท์ให้กับพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเป็นตัวแทนของความรัก ความสุข ความสดใส และความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคหัวใจในเด็ก โดยน้อง Hi! ใจ จะตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ภายในอาคารยูนิลีเวอร์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกล่าวว่า “น้อง Hi! ใจ ถือเป็นหัวใจหลักของแคมเปญที่ เซ็นทรัล รีเทล ได้จัดขึ้น ผ่านการจำหน่าย Art Toy และเสื้อยืดน้อง Hi! ใจ ที่ออกแบบโดยครูปาน สมนึก คลังนอก ศิลปินวาดภาพประกอบชื่อดัง เพื่อนำรายได้ไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยหนึ่งในไฮไลต์ของงานคือน้อง Hi! ใจ ไซส์ไจแอ้นท์ ที่มีความสูงกว่า 2 เมตร ถูกออกแบบให้มีส่วนหัวเป็นรูปหัวใจ และมีดอกไม้ 4 ดอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข แทน 4 ห้องหัวใจ มีหน้าตาน่ารัก น่าเอ็นดู และมีลักษณะที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้า ส่วนบนหัวของน้อง Hi! ใจ มีนกเกาะอยู่ ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของครูปาน ผู้ออกแบบ ที่สื่อถึง “เพื่อน” สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขให้แก่เด็ก ๆ ที่เป็นโรคหัวใจ ที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ทั่วประเทศ เซ็นทรัล รีเทล จึงได้ส่งมอบน้อง Hi! ใจ ไซส์ไจแอ้นท์นี้ให้กับพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสังคมให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการจัดแสดงบริเวณภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อต้อนรับเด็ก ๆ นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเฉลี่ยเดือนละกว่า 36,000 คน หรือ กว่า 500,000 คน ต่อปี”“การมอบน้อง Hi! ใจ ในครั้งนี้ นอกจากช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ ผ่านการเล่น การสัมผัส และการสร้างจินตนาการแล้ว ยังเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้เด็กและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในประเทศไทย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และรอคอยการรักษา ที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 5,000 คนต่อปี สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจ CRC Care ในมิติ Care for the Community ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการต่อยอดกลยุทธ์ Equity Marketing ที่ เซ็นทรัล รีเทล ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness Forward เพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม ให้ทุกภาคส่วนเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”ด้านเผยว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณเซ็นทรัล รีเทล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคมผ่านแคมเปญ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ซึ่งการส่งมอบน้อง Hi ! ใจ ไซส์ไจแอ้นท์ให้กับทางพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อกำลังใจและโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันต้องยอมรับว่ายังมีเด็ก ๆ อีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับอาการป่วยด้านหัวใจ และไม่มีโอกาสในการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งค่ารักษา การเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางเชิญชวนให้เด็ก ๆ เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ การช่วยเหลือสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแคมเปญดี ๆ ของเซ็นทรัล รีเทล เพื่อร่วมกันส่งต่อความสุขไม่รู้จบต่อไปในอนาคต”สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโมเดลน้อง Hi! ใจ ไซส์ไจแอ้นท์ ได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ณ อาคารยูนิลิเวอร์ ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือผู้ที่สนใจร่วมทำความดีเพื่อส่งต่อความสุขผ่านแคมเปญสามารถสนับสนุนการซื้ออาร์ตทอยและเสื้อยืดน้อง Hi! ใจ ได้ที่ช่องทางออนไลน์​ https://bit.ly/48KB45U โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไปบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,744 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์เดลี่ โก โฮลเซลล์ บิ๊กซี / GO! 