“ทุกช่วงเวลาต้องเปล่งประกาย” ลิซ่า อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ กับ FIABA TRIO SPECIAL EDITION

คุณลิซ่า อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่มีไลฟ์สไตล์เปล่งประกายสะท้อนการใช้ชีวิตในแบบคนเมืองยุคนี้ได้อย่างชัดเจน กับบทบาทของผู้ประกาศข่าวสาว ในรายการ TNN news ข่าวเที่ยง ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ และพิธีกรงาน event ในสไตล์สองภาษา แต่หน้าที่อีกด้านหนึ่งของเธอคือการเป็น working mum เป็นคุณแม่ของลูก 2 คน เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอที่ร้านกาแฟแบรนด์ดังย่านใจกลางเมืองอย่าง The Coffee Academics Velaa หลังสวน คุณลิซ่าได้เล่าถึงตัวตนของเธอแบบสั้นๆให้ฟังว่า “เธอดูเหมือนเป็นคนนิ่งๆจริงจัง แต่แท้จริงแล้วเป็นคนร่าเริง สนุกสนานเข้ากับคนง่ายคิดบวกและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ” โดยในด้านของการทำงานก็จะได้เห็นเธอในรายการข่าวและเป็นพิธีกรตามงาน event แบรนด์ต่างๆมากมาย ซึ่งมุมมองการทำงานของเธอนั้นก็ดูทันสมัยและมีทัศนคติเชิงบวกกับโลกยุคปัจจุบันมากทีเดียว“ความท้าทายในการทำงาน คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปคนดูข่าวออนไลน์มากกว่าทีวี ชอบดู content ที่แปลกใหม่ สั้น กระชับ เราในฐานะคนข่าว และ content creator ก็ต้อง upskillตัวเองตลอดเวลาทั้งทักษะการสื่อสาร การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่สนุกดีค่ะ” คุณลิซ่ากล่าวและการที่ต้องทำงานควบคู่ไปกับการทำหน้าที่คุณแม่นั้น ก็ดูจะเป็นความสุขของเธอจริงๆ เพราะเมื่อเวลาที่เธอได้อยู่กับครอบครัวนั้น จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันมากมาย เช่น ทำอาหาร ปลูกต้นไม้ ออกกำลังกายพาลูกๆทำกิจกรรมต่างๆ และตัวเธอเองก็ยังชอบแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งเธอดูจะใส่ใจต่อเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว และจากการที่เธอต้องทำหน้าที่หลากหลายด้านนั้น การดูแลบุคลิกของตัวเองเช่น เรื่องการแต่งตัวจึงมีความสำคัญมากสำหรับเธอ เพราะมีหน้าที่ต้องพบปะผู้คนมากมายการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องประดับจึงต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษสำหรับเธอ ต้องเสริมความเป็นตัวตน สร้างบุคลิกภาพที่ดี และต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการเลือกใช้นาฬิกาที่ถือว่าเป็นเสมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง เธอจึงต้องเลือกเป็นพิเศษ โดยคุณลิซ่าได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่า“ชอบแบรนด์ ML ค่ะ ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกันกับแบรนด์ ชอบในสไตล์การออกแบบ ปกติไม่ค่อยใส่นาฬิกาอาจเป็นเพราะยังไม่เจอแบรนด์ที่ใช่ แต่จากวันนั้นก็ใส่ตลอด รู้สึกว่าใส่ได้ทุกโอกาส จนรู้สึกว่าเป็นส่วนนึงของเราไปแล้ว และมอริส ลาครัวซ์ เป็นแบรนด์ที่ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องขยะพลาสติก จนวันที่เราได้ถูกรับเลือกให้เป็น Friend Of The Brand ของ มอริส ลาครัวซ์ ก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลค่ะ” ซึ่งในวันที่ได้พบกับเธอนั้นเป็นช่วงเวลาที่เธอกำลังถ่ายแฟชั่นเซต ให้กับทางแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ อยู่ โดยเธอเลือกเป็นร้านกาแฟที่ชอบเพราะเป็นบรรยากาศที่เธอมักจะใช้เวลาในการเตรียมตัวสำหรับก่อนการทำงาน และก็ใช้เป็นที่พักผ่อนยามว่างในวันหยุดอีกด้วย โดยครั้งนี้เธอได้เลือกนาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ รุ่นใหม่จากคอลเลคชั่น FIABA TRIO SPECIAL EDITION ทั้งสามสี มาสวมใส่โดยให้เหตุผลว่า “FIABA เป็นรุ่นที่ใส่บ่อยมาก ใส่ทุกวันทั้งอ่านข่าว หรือเวลาทำอีเว้นท์ วันที่ใส่ชุดราตรีก็ยังดูสวยเข้ากัน พอมีรุ่นใหม่อย่าง FIABA TRIO SPECIAL EDITION รู้สึกชอบมากโดยเฉพาะหน้าปัดสีเขียว ดูสวยน่าใส่มาก ดูเรียบหรู และมีสีสันสวยงามไปอีกแบบ คิดว่าใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่แล้ว ก็น่าจะอยากเป็นเจ้าของทั้ง 3 สีเลยค่ะ เพราะดีไซน์มาให้ใส่ได้หลากหลายโอกาสด้วยค่ะ” คุณลิซ่ากล่าวทิ้งท้ายสำหรับนาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ รุ่น FIABA นั้นมีความหมายว่า ‘เทพนิยาย’ ในภาษาอิตาลี โดยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้ที่มองหาเรือนเวลาสำหรับผู้หญิงที่ต้องการความโดดเด่น รูปลักษณ์ของรุ่น FIABA นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของก้อนหินที่เรียบเนียนและนุ่มนวล ซึ่งได้ผ่านการกระทบกับเม็ดทรายและน้ำทะเลมาตามกาลเวลา และสำหรับนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ 2024 อย่าง FIABA TRIO SPECIAL EDITION นั้น จะโดดเด่นด้วยหน้าปัดสีสันอันสดใส ที่มีมาให้เลือกถึงสามเฉดสี ได้แก่ Baby Blue, Blush Pink และ Pistachio Green บนตัวเรือน สแตนเลสสตีลขนาด 32 มม. พร้อมวงกลมเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยเพชรถึง46 เม็ด ดูเหมาะสำหรับผู้ที่รักความสนุกสนาน และชื่นชอบความท้าทายในชีวิต แต่ก็แฝงลุคสุดเท่แบบวิถีชีวิตคนเมืองไว้ภายใน ราคาจำหน่ายอยู่ที่เรือนละ 53,900 บาท สำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียด หรือต้องการจะสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ง่ายๆที่ LINE Official @MauriceLacroixTH หรือคลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F