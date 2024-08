Exclusive! สองเจ้าสัวเห็นพ้อง ไทยต้องปฏิรูปพลังงาน พัฒนาคนเท่าทันเทคโนโลยี

เวที โป๋อ๋าว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ (Boao Forum for Asia Bangkok Roundtable) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม มีหัวข้อการประชุม คือโดยเป็นการจัดงานที่ประเทศไทยครั้งที่ 2 หลังจากมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2560นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นโดยกล่าวว่า ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการใช้พลังงานใหม่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนายธนินท์ระบุว่า เครือซีพีได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรตั้งแต่เมื่อกว่า 50 ปีก่อน ทำให้เกษตรกรทำงานน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็ต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นเดียวกันนายธนินท์ได้ยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศส ที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่สามารถพัฒนาประเทศได้ประสบความสำเร็จ ก็เพราะมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนต่ำ และในปัจจุบัน ประเทศจีนก็ได้ใช้พลังงานที่หลากหลายในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประธานอาวุโส เครือซีพี ระบุว่า วิกฤตคือโอกาส ขณะนี้แต่ละประเทศเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกัน แต่กุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ ต้องมุ่งเน้น "พัฒนาคน" เพราะต่อให้มีเทคโนโลยีที่ดีแค่ไหนก็ต้องใช้คนในการขับเคลื่อน ซึ่งเอเชียมีประชากรมากกว่า 4,000 ล้านคน เป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้กว้าง โดยกำหนดนโยบายเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถจากทั่วโลกมาลงทุนทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transmission) เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในอนาคต ธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนโครงการในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษกับธุรกิจที่ใช้ต้องการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด รวมถึงสนับสนุนลูกค้าของธนาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน, โครงการป้องกันโรคการเกษตร, การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงลดมลภาวะของน้ำและอากาศนายชาติศิริ ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้นโยบายกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนระบบการเงินให้เข้ากับเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การใช้ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต, สนับสนุนการลงทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยการเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในระยะยาวเวที Boao Forum for Asia เป็นการประชุมระหว่างประเทศที่จัดขึ้นโดยมีประเทศจีนเป็นแกนนำ พร้อมด้วยความร่วมมือของ 26 ประเทศในเอเชียและออสเตรเลีย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองป๋ออ๋าว มณฑลไห่หนาน ประเทศจีนการประชุมนี้เป็นเวทีสำหรับผู้นำทางการเมือง ธุรกิจ และนักวิชาการในการหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทของเอเชียและโลก และได้รับการขนานนามว่าเป็น "Davos of the East" เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับ World Economic Forum (WEF) ที่จัดขึ้นในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เวทีประชุมที่กรุงเทพฯ เมื่อ 26 ส.ค. มีผู้นำระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมมากมาย เช่น นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์, นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ, นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการแห่งประเทศไทย, นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย สมาชิกสภาที่ปรึกษาของ Boao Forum, นายดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ, นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โดยมีนายบัน คีมูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธาน Boao Forum และ นายจาง จุน อดีตทูตจีนประจำสหประชาชาติ เป็นเลขาธิการฯ.