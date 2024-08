ททท.จัดหนัก #2 Voucher ท่องเที่ยว ราคาพิเศษ "11 22 33 44 และ 55" บาท ศุกร์ที่ 30 ส.ค.นึ้

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมส่งเสริมการขาย "Voucher ราคาพิเศษ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อบัตรกำนัล (Voucher) ด้านการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ ได้แก่ 11 บาท 22 บาท 33 บาท 44 บาท และ 55 บาท โดยมีการจัดกิจกรรมไปแล้วถึง 1 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในครั้งต่อไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านร้านค้า https://shop.line.me/@amazing365 ในช่องทาง line Shopping โดยจำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 Voucher ต่อ 1 สถานประกอบการหรือ First Come First Serve มาก่อน เลือกก่อน ได้ก่อน โดยมีวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้- ล็อกอินบัญชี line และเมื่อเข้ามาที่หน้าหลักของ Line แล้ว ให้เลือกที่ Line Shopping- ค้นหาร้านค้าของโครงการ Amazing365 หรือคลิกที่ลิงก์ https://shop.line.me/@amazing365- เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ โดยสามารถเลือกซื้อได้ 1 คน ต่อ 1 Voucher ต่อ 1 สถานประกอบการเท่านั้น หากมีคำสั่งซื้อสินค้าเกินกว่า 1 Voucher คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยทันที และทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ให้ซื้อได้เฉพาะคำสั่งซื้ออันดับแรกที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น- กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งให้ครบถ้วนและถูกต้อง- ชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงิน ที่ถูกต้องบนระบบ กดปุ่มแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดสำหรับบัตรกำนัล (Voucher) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่นำเสนอขายจะมีหลากหลายประเภท จากสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำทั่วไทย เช่น แพกเกจที่พักจากปานวิมานรีสอร์ท เกาะพะงัน, โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป, อ่าวพร้าว รีสอร์ท เกาะเสม็ด, เดอะ ยานา วิลล่า หัวหิน, คาทิลิยาเมาท์เทนรีสอร์ทแอนด์สปา, เซน วิลล่า เขาใหญ่, ดำเนินพวา รีสอร์ท, โรงแรมเดอะ ทีค, โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์, ศรีปากประ แพ็กเกจกิจกรรมท่องเที่ยว จาก โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส และบัตรรับประทานอาหารจากโมโม่ พาราไดซ์, บอนชอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย