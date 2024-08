ศิริราชลงนาม MOU บ.โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มาฯ ร่วมพัฒนาโครงการวิจัยยารักษาเบาหวาน-โรคอ้วน

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยยารักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคอ้วนและโรคเกี่ยวกับเลือดและต่อมไร้ท่อที่พบได้ยาก นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวิจัยทางคลินิก และส่งเสริมผู้วิจัยให้มีทางเลือกในการวิจัยทางคลินิกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม การทำงานร่วมกันของโครงการวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เชิงนวัตกรรมผ่านความร่วมมือนี้พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามฯ ร่วมกับ คุณเอนริโก้ คานัล บรูแลนด์ (Mr. Enrico Cañal Bruland) รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป (ผู้ลงนามฯ) บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพ ในพิธีลงนามฯ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก และอาจารย์แพทย์ศิริราช รวมทั้งผู้บริหารจากโนโว นอร์ดิสค์ สะท้อนถึงความสำคัญของการร่วมพันธมิตร ทั้งนี้ ทางโนโว นอร์ดิสค์ ได้มอบโล่ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นเกียรติและเป็นที่ระลึกในครั้งนี้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองแห่ง และยังเป็นรากฐานสำหรับนวัตกรรมและความก้าวหน้าในอนาคตด้านการวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วนภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาวิชาการหัวข้อ "State-of-the-Art Transformations in Diabetes and Obesity Management" ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน และโรคอ้วนด้วยวิธีที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.พญ.กุสุมา ไชยสูตร สาขาวิชาโภชนาการคลินิก ศ.พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล และ รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ดำเนินรายการโดย ศ.นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง “Transforming Clinical Research Through Innovative Medicines” พลิกโฉมการวิจัยทางคลินิกด้วยยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จากโนโว นอร์ดิสค์ ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ รวมถึงทีมวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยคลินิกศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (SICRES) เป็นศูนย์วิจัยคลินิกครบวงจรชั้นนําของประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล SICRES ให้บริการด้านการวิจัยทางคลินิกอย่างหลากหลายครบวงจร ด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มข้น มากด้วยประสบการณ์ สถานที่วิจัยมีความเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย ที่จะทําให้การวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 และการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Studies) มีคุณภาพเทียบระดับสากล มีการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการวิจัยอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการจัดการระดับมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของศูนย์วิจัยคลินิก https://sicres.org/เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงนักวิจัยการแพทย์ที่ผลิตผลงานวิจัยอันโดดเด่น ยังประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ และเวชปฏิบัติ สถาบันการแพทย์อันเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางแห่งนี้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา เพียบพร้อมด้วยฝีมือ และประสบการณ์ ที่พร้อมส่งมอบความเป็นเลิศด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานสากล นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นสถาบันหลักในด้านสร้างเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี จนเป็นที่ศรัทธา และเชื่อถือของคนไทยทั้งประเทศ https://www.si.mahidol.ac.th/th/เกี่ยวกับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัดโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) ดำเนินการในประเทศไทยมากว่า 40 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ของ Novo Nordisk อยู่ในประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1923 ปัจจุบันมีอายุครบ 100 ปี เรามุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคอ้วน รวมถึงโรคเกี่ยวกับเลือด และต่อมไร้ท่อที่พบได้ยาก ปัจจุบัน Novo Nordisk มีพนักงานมากกว่า 64,000 คนในสํานักงานกว่า 80 แห่งทั่วโลก และมีโรงงาน 16 แห่ง อยู่ใน 9 ประเทศ (แอลจีเรีย บราซิล จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) และมีศูนย์วิจัยและพัฒนา จำนวน 10 แห่ง ใน 5 ประเทศ (จีน เดนมาร์ก อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) โดยมี 170 ประเทศที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Novo Nordisk ได้ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการมีสุขภาพที่ดีในปัจจุบัน และสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยนวัตกรรมการรักษาและการป้องกันแบบบูรณาการ https://www.novonordisk.co.th/