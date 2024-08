"ซิซซ์เล่อร์" จัดกิจกรรมสร้างโมเมนต์แห่งความอบอุ่น "Workshop for Your Special Mom" ชวนลูกค้าร่วมเวิร์กช็อปจัดช่อผักแทนใจสำหรับบอกรักคุณแม่ในเดือนสิงหาคม

– "ซิซซ์เล่อร์" ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัวในทุกโอกาส จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "Workshop for Your Special Mom" การจัดช่อผักรักแม่ ครั้งแรกกับการเนรมิตพื้นที่แห่งความสุขให้ลูกค้าสมาชิกและลูกค้าทั่วไป ได้ร่วมสร้างสรรค์ของขวัญสุดพิเศษที่มาพร้อมเซตเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคุณแม่ในเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และน่าประทับใจ พร้อมส่งมอบโมเมนต์ดี ๆ ให้กับลูกค้า โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าทุกเพศทุกวัย ซึ่งตลอดระระเวลาภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักของครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 และ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ร้านซิซซ์เล่อร์ สาขา Siam Center สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแนวคิดการนำเสนอประสบการณ์พิเศษหลากหลายรูปแบบให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลสำคัญกล่าวว่า กิจกรรม Workshop For Your Special Mom เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ 'Special dish for your special mom มอบมื้อสุดพิเศษให้คนพิเศษที่สุด'ซึ่งนอกจากจะนำเสนอเมนูพิเศษแล้ว ยังเป็นการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าประทับใจให้กับลูกค้าของซิซซ์เล่อร์ ดังนั้นการจัดช่อผักรักแม่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับแนวคิดด้านสุขภาพของซิซซ์เล่อร์ แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยหวังว่าประสบการณ์พิเศษนี้จะทำให้ซิซซ์เล่อร์เป็นแบรนด์ที่ลูกค้านึกถึงเมื่อพูดถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาลวันแม่ เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญ สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ที่สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนซิซซ์เล่อร์ด้วยดีเสมอมาสำหรับไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดช่อผักอย่างสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญของซิซซ์เล่อร์ ด้วยการใช้ผักสดคุณภาพเยี่ยมหลากหลายชนิด มาประดิษฐ์เป็นช่อสวยงาม รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการเลือกผักที่สด และการเก็บรักษาให้ช่อผักคงความสดได้นาน ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้อิ่มอร่อยไปกับเซตเมนูบอกรักแม่จากซิซซ์เล่อร์ ที่ประกอบด้วย เมนูสเต๊กพอร์คชอป และสเต๊กปลากะพงย่าง, น้ำอินฟิวส์ และเมนูของหวานอย่างมิกซ์เบอร์รี พานาคอตตา พร้อมสิทธิถ่ายภาพโพลารอยด์เพื่อเก็บโมเมนต์แห่งความประทับใจและความทรงจำร่วมกับคุณแม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคู่แม่ลูกที่ได้ร่วมกันออกแบบช่อผักอันเป็นเอกลักษณ์และเพลินเพลินไปกับมื้ออาหารสุดพิเศษ สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีด้านเปิดเผยด้วยรอยยิ้มว่า “รู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง การจัดช่อผักครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้างสรรค์ ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่อย่างมีคุณค่า อีกทั้งได้เห็นรอยยิ้มของท่านตลอดเวลาที่ได้ช่วยกันเลือกผัก จัดวาง แล้วเสร็จออกมาเป็นช่อสวยงาม เป็นความทรงจำที่จะไม่มีวันลืม” ในขณะคุณแม่เสริมว่า "ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมนี้กับลูกชาย รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนลูกชายยังเป็นเด็ก ที่เราชอบทำอะไรร่วมกัน แถมยังได้ความรู้เรื่องผักไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย"“ด้วยกระแสตอบรับอย่างดีจากกิจกรรมจัดช่อผักรักแม่ในครั้งนี้ ซิซซ์เล่อร์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจให้กับทุกครอบครัว ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ซิซซ์เล่อร์มุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ซิซซ์เล่อร์ไม่เพียงเป็นร้านอาหาร แต่ยังเป็นสถานที่ที่ลูกค้าทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นกันเอง และเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจเมื่อนึกถึงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญเสมอไป”สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ซิซซ์เล่อร์” โทรศัพท์ 02-365-6934 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/SizzlerThai หรือเว็บไซต์ www.sizzler.co.th