พิธีปิดและมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา ประจำปี 2567

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล เทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา ประจำปี 2567 “Pattaya Film Festival 2024” ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema ศูนย์การค้า เซ็นทรัล มารีนา พัทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฉายภาพยนตร์จากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ และกลางแปลง การสัมมนาด้านภาพยนตร์กับผู้กำกับจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการดูหนังอันหลากหลายสำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการตัดสินภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ กิจกรรม Documentary Pitch ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักทำสารคดีชาวไทย​สำหรับการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา ประจำปี 2567 "Pattaya Film Festival 2024” นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นผู้มอบรางวัล สำหรับในปีนี้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Pattaya Dolphin Award ได้แก่เรื่อง The Great Phuket จากประเทศจีน ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 USD พร้อมโล่รางวัล และ รางวัล Pattaya Documentary Pitch Award 2024 ในปีนี้มีโครงการสารคดีไทยที่ผ่านการคัดเลือก 2 เรื่อง ให้เข้ารับรางวัล โดยรางวัล ผู้ชนะได้แก่ เรื่อง Little ได้รับเงินรางวัลจำนวนมูลค่า 200,000 บาท และ เรื่อง If the air has memories ได้รับเงินรางวัลจำนวนมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา “Pattaya Film Festival 2024” เป็นหนึ่งในโครงการระยะยาวที่เมืองพัทยามุ่งสร้างเมืองให้เป็น City of Film ตามนโยบายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO โดยมีนโยบายส่งเสริมที่ไม่ใช่เพียงแค่การดึงดูดกองถ่ายทำภาพยนตร์ไทยและเทศให้มาใช้พัทยาเป็นโลเกชันเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมการใช้ภาพยนตร์ เพื่อเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม เสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และใช้ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา พัฒนาผู้ชมให้เห็นความหลากหลายและความเป็นไปได้ของการแสดงออกอย่างเสรี