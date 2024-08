เริ่มแล้ว! ประกวดมิสแกรนด์ชัยนาท 2025 Presented by The Twin Towers Hotel Bangkok

The Twin Towers Hotel Bangkok มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการที่ครบครันบนทำเลใจกลางเมืองกรุงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมาได้จัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ชัยนาท 2025 Presented by The Twin Towers Hotel Bangkok อย่างยิ่งใหญ่ โดยเปิดตัวผู้บริหารของโรงแรม The Twin Towers Hotel Bangkok “คุณหยก” ฉัตรณพัฒน์ จิตตรัตน์เสนีย์ นักธุรกิจสาวสวยไฟแรง ตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์ชัยนาทในปีนี้อย่างเป็นทางการ พร้อมแท็กทีม “คุณแอนเดียร์” กรรณิการ์ เลขะวณิช ร่วมบริหารในตำแหน่งพีดี หรือผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ชัยนาท 2025 เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีศักยภาพในการเป็นกระบอกเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็นตัวแทนของจังหวัดชัยนาทไปคว้าชัยในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนหลักในการจัดประกวดมาร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง TC Story BKK Brand ศรัณย์แคร์ คลินิก รวมไปถึง คุณท็อป ดุลยวิทย์ เชฟและผู้บริหารจากร้านอองตอง ที่เข้าร่วมสนับสนุนการประกวดในปีนี้ และไฮไลต์สำคัญการเปิดตัวมงกุฎเกียรติยศ “Luminous Sky” โดย คุณอาย ภรภัค” มิสแกรนด์ชัยนาท 2024 สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกและนักท่องเที่ยวภายในงานเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความยินดีของ พีดี 77 จังหวัด และสาวงามเวทีมิสแกรนด์ที่มาร่วมงานหลังจากนี้จะมีการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดในวันที่ 19-20 กันยายน 2567 ที่โรงแรม The Twin Towers Hotel Bangkok พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย เช่น กิจกรรม Welcome Dinner ณ ห้องอาหารจีนชื่อดัง FU MARN LAU และกิจกรรมจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย สำหรับการประกวดรอบตัดสิน จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ชั้น 3 โรงแรม The Twin Towers Hotel Bangkok โดยภายในงานจะได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษที่แฟนคลับชาวแกรนด์ไม่ควรพลาดกับ 2 สาวคู่จิ้นแห่งปี “อิงฟ้า วราหะ และ ชาล็อต ออสติน” มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ที่จะมาสร้างสีสันให้กับการประกวดในปีนี้ สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมากสำหรับสาวงามและผู้สนับสนุนท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปราฏการณ์สุดพิเศษในปีนี้ของมิสแกรนด์ชัยนาท 2025 Presented by The Twin Towers Hotel Bangkok ยังคงติดต่อเข้าร่วมเป็นผู้เข้าประกวด และผู้สนับสนุนกองประกวดได้ ตลอดเดือนกันยายนนี้ ที่ Facebook : https://www.facebook.com/missgrandchainat