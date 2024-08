อังกฤษเร่งให้ความรู้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี่ เน้นลดการใช้ของเยาวชนโดยไม่ขวางการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่

ผลการศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สหราชอาณาจักร หรือ Action on Smoking and Health (Ash UK) และอ้างอิงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย YouGov พบว่า ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็น 11% ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 5.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่ง (53%) ของผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลคือจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ยังคงสูบบุหรี่ร่วมด้วยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา จาก 17% ในปี 2564 เป็น 32% ในปี 2567 ซึ่งเทียบเป็นจำนวนประชากร 2.2 ล้านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ASH กล่าวว่า “ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลายล้านคนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจำจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่ประเด็นสำคัญคือการปรับกฎระเบียบให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนโดยไม่ขัดขวางการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเครื่องมือช่วยในการเลิกสูบบุหรี่”ศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สถาบันคงส์ คอลเลจ (King's College London) เสริมว่า “น่าตกใจที่ครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่ยังคิดว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายเท่ากับหรือน่ากลัวกว่าการสูบบุหรี่ และในจำนวนนี้ไม่ทราบว่าการบำบัดด้วยยาที่มีนิโคตินมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ ความเข้าใจผิดเหล่านี้กำลังทำให้มีการสูญเสียชีวิตโดยสูญเปล่า และเราต้องมุ่งเน้นในการลดอันตรายจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง”โฆษกจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมกล่าวว่า “แม้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเลิกสูบบุหรี่ แต่คำแนะนำด้านสุขภาพก็ชัดเจนว่า เด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว ไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้า”Source: Number of UK adults who vape reaches record level, report finds | Health policy | The Guardian