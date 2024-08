ราชตฤณมัยสมาคมฯ เปิดแผนลงทุน 2 แสนล้าน ลุย Entertainment Complex ครบวงจร

ราชตฤณมัยสมาคมฯ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ “The Royal Siam Haven” ซึ่งเป็นการลงทุนมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท โครงการนี้จะมีการสร้างอาณาจักรสถานบันเทิงครบวงจร รวมถึงพื้นที่กาสิโนระดับ World Class และการยกระดับสนามม้าไทยให้มีมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายปฐวี สุรินทร์ กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือที่รู้จักกันในนาม "สนามม้านางเลิ้ง" เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการลงนามในเอ็มโอยูกับกลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว ส่วนพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดทำโครงการนั้นจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียด เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับแผนการลงทุนโครงการสถานบันเทิงครบวงจรที่มีกาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วย หรือ Entertainment Complex มูลค่าลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ภายใต้ชื่อ "The Royal Siam Haven" ด้วยแนวคิดทันสมัยเข้ากับธุรกิจบันเทิงและการท่องเที่ยวเพื่อเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเสริมสร้างเศรษฐกิจและเม็ดเงินหมุนเวียน โดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันโดยมีการเปิดเผยในการประชุมวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2567 ในวาระครบรอบ 108 ปี โดยมี พลเอก จำลอง บุญกระพือ ประธานกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกสามัญประจำปี 2567ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นสถานบันเทิงแบบครบวงจร World Class ระดับเอเชียซึ่งจะเป็นทั้งสนามม้าแห่งใหม่ที่เป็นสนามม้าเพื่อการแข่งขันระดับสากล โรงแรมระดับ 6 ดาว สนามกอล์ฟ ยอชต์คลับ ภัตตาคารหรู โรงละคร โรงพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมกีฬาและบันเทิงอื่นๆ อีกมากมายในการเปิดตัวภายในงานมีนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมประชุมปรึกษาหารือพร้อมทั้งร่วมลงทุนภายในโครงการ The Royal Siam Haven และการดำเนินงานดังกล่าวมีภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ชื่อ บริษัท Royal Sport Complex จำกัด หรือ RSC ซึ่งเป็น Partner ร่วมกับราชตฤณมัยสมาคมฯโครงการ "The Royal Siam Haven" ถือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของสนามม้าไทยสู่มาตรฐานสากล