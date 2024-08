อังกฤษเปิดแคมเปญหนุนบุหรี่ไฟฟ้าให้กับสิงห์นักสูบ

รัฐบาลอังกฤษเปิดแคมเปญสำหรับผู้สูบบุหรี่ในเมืองบาธและซัมเมอร์เซตทางตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นำบุหรี่มาแลกกับบุหรี่ไฟฟ้าชุดตั้งต้น เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ภายหลังองค์กรรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (Action on Smoking and Health หรือ ASH) ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จนั้นคือคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่นางเบกกี เรย์โนลด์ ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขสภาเมืองบาธและซัมเมอร์เซตทางตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า “มีหลักฐานที่สำคัญที่ชี้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ และบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับควันบุหรี่”พร้อมเสริมว่า “เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับประเทศ “Swap to Stop” เพราะทำให้ผู้สูบบุหรี่ในเมืองของเรามีโอกาสได้ลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”“เราทราบดีว่าการเลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่ยาก และมีผู้สูบบุหรี่หลายคนที่พยายามเลิกบุหรี่หลายต่อหลายครั้ง ขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้ากำลังเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและมีผลสำเร็จสูงสุดในการช่วยเลิกบุหรี่ สภาฯ จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่ในเมืองของเราเข้าร่วมแคมเปญนี้”โครงการ Swap to Stop ประเมินว่าจะมีส่วนช่วยให้รัฐบาลอังกฤษบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศปลอดบุหรี่ภายในปี 2030ผู้สูบบุหรี่ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญต้องมีอายุ 18 ขึ้นไปและต้องให้ความยินยอมปิดเผยข้อมูลติดต่อเพื่อให้โครงการฯ สามารถติดตามและประเมินผลได้(ข่าวแปลจาก BBC Free vape scheme to encourage Somerset adults to stop smoking (bbc.com)