ยลโฉมบัตรใหม่ MRT EMV Card จำหน่ายแล้ววันนี้ ครบทุกประเภททดแทนบัตรรุ่นเก่า

วันนี้ (24 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้วางจำหน่ายบัตรโดยสารรุ่นใหม่ เอ็มอาร์ที อีเอ็มวี วีซ่า การ์ด (MRT EMV VISA Card) ครบทุกประเภท ไปเมื่อวันที่ 1 ส.ค. เพื่อทดแทนบัตรรุ่นเก่า โดยมีคุณสมบัติคือ สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน (หลักสอง-ท่าพระ) สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน)โดยได้รับส่วนลดเมื่อเดินทางข้ามสาย ที่สถานีเตาปูน (สายสีน้ำเงิน-สายสีม่วง) โดยเปลี่ยนชานชาลา หรือ สถานีลาดพร้าว (สายสีน้ำเงิน-สายสีเหลือง) สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (สายสีม่วง-สายสีชมพู) และสถานีบางซ่อน (สายสีม่วง-สายสีแดง) เมื่อเปลี่ยนถ่ายระบบภายใน 30 นาที ตามเงื่อนไขที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ชำระสินค้าและบริการอื่นๆ ที่รับชำระด้วยบัตร VISA ได้อีกด้วยสำหรับบัตร MRT EMV VISA Card จำหน่ายที่ห้องออกบัตรโดยสารสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทุกสถานี โดยมีค่าธรรมเนียม 250 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมออกบัตร 150 บาท และมูลค่าเงินในบัตรเริ่มต้น 100 บาท ผู้โดยสารต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bangkok MRT และเปิดใช้งานบัตรผ่านแอปฯ โดยเข้าไปที่เมนู MRT EMV ใช้หลักฐานได้แก่ เบอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางที่มี NFC Chip สำหรับชาวต่างชาติ และมีการเซลฟี่ใบหน้าเมื่อเปิดใช้งานบัตรเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปที่เมนู MRT EMV เพื่อดูข้อมูลบัตรสำหรับชอปปิ้งออนไลน์ ดูประวัติรายการใช้จ่าย เติมเงิน โอนเงิน ชำระบิล และเชื่อมกับระบบแมงมุมอีเอ็มวี (Mangmoom EMV) เพื่อดูประวัติการเดินทาง สำหรับการเติมเงินไม่ต้องไปที่ห้องออกบัตรโดยสารอีก สามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองโดยสแกน PromptPay QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารทุกแห่ง ขั้นต่ำ 1 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า (อาจมีค่าธรรมเนียม)อย่างไรก็ตาม บัตร MRT EMV VISA Card ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี มีอายุบัตร 5 ปี แต่หากไม่มีการเคลื่อนไหวใช้จ่ายหรือเดินทางต่อเนื่อง 180 วัน คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัตรเดือนละ 20 บาท สามารถลงทะเบียนผูกบัตรได้สูงสุด 10 ใบ (แต่บัตรประเภทลดหย่อนได้แค่ 1 ใน 10 ใบ) หากบัตรสูญหายสามารถระงับได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok MRT หรือทาง T2P หมายเลขโทรศัพท์ 0-2114-7456 แต่เมื่ออายัดบัตรแล้วไม่สามารถออกบัตรใหม่ทดแทนได้ ให้ซื้อบัตรใบใหม่ในการใช้งานส่วนข้อจำกัดในการใช้งานบัตรก็คือ ไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการและส่วนลดจอดรถยนต์ ที่อาคารจอดรถของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงได้ หากผู้โดยสารประสงค์จะได้รับส่วนลดค่าบริการจอดรถยนต์ ต้องใช้บัตร MRT Card บัตร MRT Plus (บัตรรุ่นเก่า) หรือบัตรจอดรถ MRT Plus Park & Ride ใบเดียวกัน ในการชำระค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าและค่าบริการจอดรถยนต์ ส่วนการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร ต้องเป็นบัญชีของผู้ถือบัตรเท่านั้น มีค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาทต่อครั้งสำหรับบัตร MRT Card และบัตร MRT Plus (บัตรรุ่นเก่า) ทุกประเภทยังคงสามารถใช้บริการได้ตามปกติ ส่วนบัตร MRT Card เดิม งดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา หากผู้ใช้บริการไม่สะดวกที่จะใช้บัตร MRT EMV VISA Card สามารถเลือกใช้เหรียญโดยสารเที่ยวเดียว หรือบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard ทุกธนาคาร บัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทยและธนาคารยูโอบี (ในประเทศไทย) ที่รองรับระบบ EMV Contactless เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-5200