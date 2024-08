มาติว มีลุ้น!! BEM x WE BY THE BRAIN มอบทุนการศึกษา TGAT กว่า 24 ทุน

น้องๆ เตรียมตัวให้พร้อม!! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจกทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 16” จำนวน 24 ทุน แบ่งเป็น 20 ทุนสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่สามย่านมิตรทาวน์ และอีก 4 ทุน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ของศูนย์ต่างจังหวัด จังหวัดละ 1 ทุน โดยเป็นทุน วิชา TGAT ความถนัดทั่วไป จากโรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN (วี บาย เดอะเบรน)สำหรับ “BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 16” ติวซิ่ง ชิงคณะที่ใช่ ยังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ร่วมติว 3 วิชาหลักฟรี กับอาจารย์จากสถาบันสอนพิเศษชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ครูพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง วิชา TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ, ครูพี่เอ๋ นายวิเศษ กี่สุขพันธ์ และ ครูพี่ยู นายสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า วิชา TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT 3 สมรรถะการทำงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ว เพียงสแกน QR Code หรือคลิก https://bit.ly/3y7PJvH ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/TCASBEM