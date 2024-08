น่าสนใจ! หนุ่มแนะนำ "ผนังกันน้ำ" ป้องกันน้ำท่วม ดีและไวกว่ากระสอบทราย

จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือ หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน 2 วัน โดยหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างและมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร สร้างความเดือดร้อนเสียหายจำนวนมากอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Jump Tassakorn" ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวน่าสนใจ เกี่ยวกับกำแพงกันน้ำ ซึ่งสามารถบบรรเทาความเสียหายเวลาที่ต้องเจอกับภัยพิบัติอย่างน้ำท่วม โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"ผนังกันน้ำที่ควรจะเป็น ดีกว่ากระสอบทราย ไม่ชะลอทิศทางหรือฝืนทางน้ำเหมือนสิ่งปลูกสร้างของคน the more you try to manipulate nature, it strikes backจำไม่ได้เรียกว่าไร เคยรีเสิชตอนปี 61 แบริเออร์ บ็อกซ์วอล หรือสเตชั่นไรนี่แหล่ะ แล้วมันเวิร์คตรงที่พื้นที่ตรงนี้ปกติท่วมก่อนใครเพื่อนเลยสมัยก่อน รวมถึงปี49 ที่ร้านวันดายังอยู่ริมน้ำ และไม่ีมีผนังกั้นแล้วมั่นใจว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากเทศบาลหรอก จบน้ำท่วมเมืองน่านควรชวนคนมาคุยกันหน่อยจริงๆ ทุกเรื่องเลย แต่ตอนนี้เก็บของโว้ยยยยย!!!!! อ้ากกกกก กรี้ด น้องน้ำ!"สำหรับ กำแพงกันน้ำสามารถนำไปติดตั้งบนพื้น ในจุดที่มีน้ำท่วมที่ไหลบ่ามาจะกดทับส่วนชาย หรือส่วนปลายขอบของท่อเอาไว้ ไม่ล้นออกไปจากส่วนกำแพงลมจนสร้างความเสียหายให้บ้านพักและทรัพย์สินมีจุดเด่นคือสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วเพราะมีน้ำหนักเบากว่าอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมธรรมดา เช่น กระสอบทรายหรือการก่ออิฐ หลายเท่าตัว สามารถป้องกันน้ำท่วมเฉียบพลันแบบชั่วคราว นอกจากนี้ ยังสามารถพับเก็บเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่อีกครั้ง