BEDO จัดงาน "สกล Style by BEDO" ชมช้อปผลิตภัณฑ์ 23-25 สค.นี้ เจเจมอลล์ จตุจักร

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กล่าวว่า สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน จัดงาน “สกล Style By BEDO” เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่โดดเด่นของจังหวัดสกลนคร เป็นการสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของ BEDO ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากชีวภาพต่อสาธารณชนทั่วไปทั้งนี้ สกลนคร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความโดดเด่นในด้านทรัพยากรชีวภาพ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อความอุดมสมบูรณ์ ของความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติดี และมีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภายในงาน “สกล Style By BEDO” ได้จัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 10 ชุมชน ของจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาเชือก (มูลควาย) ตำบลแร่ อำเภอพังโคน3. วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านคึม (ทอเสื่อผือนา) ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม5. วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง - หนองไชยวาลย์ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม6. วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผ้าขาวม้าบ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน9. วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชน 2 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย10. ร้านครามสกล ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร“สำหรับการจัดงานครั้งนี้ คาดหวังว่าชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสกลนคร จะได้มีพื้นที่ในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงพร้อมทั้งจำหน่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติได้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ทั้ง 10 ชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากร ภูมิปัญญาดั้งเดิมในผลิตภัณฑ์อีกด้วย”ผู้สนใจสามารถมาชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ภายในงาน "สกล Style by BEDO" จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2567 ระยะเวลา 3 วัน ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ จตุจักร