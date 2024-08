แบรนด์รังนกแท้ เขย่าตลาดเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปครึ่งปีหลัง เปิดตัวสูตรใหม่ “Vitamin C+ Zinc” เจาะกลุ่มวัยทำงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เทรนด์รักสุขภาพแบบผสมผสาน หรือให้ความสำคัญกับการกินเพื่อสุขภาพ เน้นการดูแลเชิงป้องกันยังคงมาแรงต่อเนื่อง บวกกับนักท่องเที่ยวจีน ที่นิยมซื้อรังนกแท้เป็นของฝาก ส่งผลให้ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มรังนกแท้ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาโตขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่โต 13% (ข้อมูลจาก NielsenIQ) และเพื่อตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 ของตลาดเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป บริษัทฯ จึงเดินหน้าคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้สูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในด้านความชื่นชอบของรสชาติ และความต้องการด้านสุขภาพ สู่การพัฒนาสูตรใหม่ “Vitamin C+ Zinc” (วิตามินซี พลัส ซิงก์) ชูจุดเด่น รังนกแท้จากธรรมชาติเกรดคุณภาพ พร้อม กลิ่นส้มอ่อนๆ หอมสดชื่น“แบรนด์รังนกแท้ สูตรใหม่ “Vitamin C+ Zinc” (วิตามินซี พลัส ซิงก์) เน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ที่ต้องการหาตัวช่วยในการใส่ใจตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ และต้องเผชิญกับมลภาวะรอบตัว อากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อร่างกายอ่อนเพลียโดยสูตรใหม่นี้จะมีกลิ่นส้มอ่อนๆ หอมสดชื่น วิตามินซีและซิงก์ หรือสังกะสี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมี NANA (N-Acetylneuraminic acid) หรือกรดไซอะลิค (Sialic Acid)สารที่เป็นเอกลักษณ์ของรังนกแท้ และกรดอะมิโน 16 ชนิด โดยความเชื่อด้านศาสตร์ตะวันออกรังนกมีคุณสมบัติเป็นหยิน หรือมีฤทธิ์ค่อนไปทางเย็น มีการใช้ดูแลสุขภาพและผิวพรรณมาอย่างยาวนานทังนี้ แบรนด์รังนกแท้วิตามินซี พลัส ซิงก์ มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 42 มิลลิลิตร ราคา 99 บาท โดยจะวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ และขนาด 70 มิลลิลิตร ราคา 159 บาท วางขายที่เซเว่น อีเลฟเว่น เท่านั้น สำหรับครึ่งปีหลังนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเจาะกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และครอบคลุมความต้องการในแต่ละกลุ่ม”ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Brand’s World Thailand หรือคลิก www.facebook.com/BRANDSWorldThailand หรือ Line Official Account @brandsworld