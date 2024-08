ปักหมุดเขาใหญ่ก้าวเข้าสู่พื้นที่ยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล แถลงข่าวเปิดตัว กิจกรรม “Low Carbon Khao Yai For All : Khao Yai Car Free Day 2024” ชวนเดิน วิ่ง ปั่น วันปลอดรถ

วันนี้ (20 สิงหาคม 2567) สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมรวมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรักษ์โลก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมชวนเดิน วิ่ง ปั่น แบบวิถี Low Carbon วัน Car Free Day 2024 ซึ่งจะจัดวันที่ 21-22 กันยายน 2567 เป้าหมายขับเคลื่อนลดการปลดปล่อยคาร์บอน ลดวิกฤต สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ลดปริมาณขยะ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในวันงานแถลงข่าว มีงานเสวนาเรื่อง(Communications for Sustainability) เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับหนุนเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติกล่าวว่า “เขาใหญ่เป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในปีละไม่ต่ำกว่าห้าล้านคน ด้วยเหตุนี้ จึงมองเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์พื้นที่ รวมพลังสื่อสารขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อ “เขาใหญ่ยั่งยืน” “Low Carbon Khao Yai For All” มุ่งลดมลภาวะจากการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นต์ สร้างเมืองน่าอยู่พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เอื้ออาทร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับงาน Korat Expo 2029 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก”เพิ่มเติมว่า “ด้วยวันวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี คือ วันปลอดรถ หรือ Car Free Day ที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ จึงได้เลือกจัดงานในวันดังกล่าว โดยในปีนี้งานมีความพิเศษมากขึ้น เป็นการรวมพลคนสายกรีน สายธรรมชาติ จากหลายภาคส่วนจัดเป็นกิจกรรมดีต่อใจให้ประโยชน์ต่อโลก ทั้งหมด 2 วัน ทั้งเวิร์กชอปฟอสซิลจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน กิจกรรมอาบป่าธรรมชาติบำบัด กิจกรรมดูดาว กิจกรรมฟังเสียงธรรมชาติ โดย Sounds Of Earth (SOE) by John ชมการแสดงดนตรี ชมนิทรรศการ บูทอาหารเลิศรส และสินค้าของที่ระลึกจากชุมชน โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การปิดเขาใหญ่ งดใช้รถยนต์ในช่วงเช้าของวันที่ 22 กันยายน 2567 (เวลา06.00-09.00น. ) ร่วมเดิน วิ่ง ปั่นแบบสบายๆ ไม่มีการคัดออก บนเส้นทางธรรมชาติ หายใจรับอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสกับธรรมชาติในผืนป่าเขาใหญ่ ใช้เสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลจากวัสดุรีไซเคิล สนุกสนานกับการประกวดชุดแฟนซีชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท และของรางวัล gift voucher โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร มากมาย”กล่าวในนามผู้สนับสนุนโครงการว่า “ททท. ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีเป้าหมายใหญ่ทำให้กิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศไทยปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ขานรับตามข้อตกลงร่วมของสหประชาชาติที่มีมติร่วมกันในการควบคุมอุณหภูมิโลก รู้สึกยินดีที่ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ บนพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างเขาใหญ่ พร้อมใจกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่านอกจากผู้เข้าร่วมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดมลภาวะแล้ว ยังได้สัมผัสกับประสบการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า มีความหมาย เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เขาใหญ่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”กล่าวว่า “มีความยินดีและให้การสนับสนุน เพราะเขาใหญ่เป็นเป้าหมายอินเตอร์ มีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนไปสู่งานเทศกาลหลักของเมืองโคราช เป็นเทศกาลระดับนานาชาติ สร้างภาพจำให้ทุกวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีทุกคนต้องมุ่งมาที่เขาใหญ่”ในส่วนของเจ้าของพื้นที่กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดีไม่ได้มีคุณประโยชน์เฉพาะผู้คนเท่านั้น ผืนป่าดงพญาไฟ หรืออุทยานเขาใหญ่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต มีป่า 1 ล้าน 3 แสนไร่ เป็นตัวฟอกคาร์บอนและผลิตอากาศดีๆ ให้หายใจ การปิดเขาช่วยให้ต้นไม้ได้พักผ่อน ไม่ต้องทำงานครึ่งวัน ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า ”นอกจากนี้ในกิจกรรมนี้เรายังได้ใช้แอพพลิเคชั่น Zero Carbon เพื่อใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาทั้งสองวัน และกิจกรรมการชดเชยคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)อนึ่งงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( สสปน.), อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ชมรมฮักเขาใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา แดรี่โฮม เป็นลาว ฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ เดอะ ดีพโพลแมท เน็ทเวิร์ค Silver Voyage โรงแรมแกรนด์สิริ The Pilot MMU ( Make More Unlimited) Waste Collection สมาคมไทยท่องเที่ยวอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี (D-Tech) Sound of Earth สถานทูตคอซอวอ ประจำประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยช้างไทย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มายาแกลมปิ้งลักซูรี่ น้ำดื่มสยาม เบทาโกร และพันธมิตรอื่นๆ อีกมากมาย เทรกกิ้งไทยแลนด์ทัวร์ กรีนลีฟ ฯลฯติดต่อ-สอบถาม ขั้นตอนการรับสมัคร และ ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : https://www.facebook.com/KYTA6465/ E-mail : jiraja16@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : คุณยุ้ย 094-239-3916