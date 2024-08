Paperspace ร่วมกับ Skooldio จัดงานสัมมนา “PEOPLE-DRIVEN SUCCESS” แกะสูตรลับการสร้าง People + Place ให้เป็น Profit ที่ยั่งยืนขององค์กร

วันพุธที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา Paperspace ร่วมกับ Skooldio จัดงานสัมมนา PEOPLE-DRIVEN STRATEGIES: Empowering Talent Strategies for Business Success ที่ออฟฟิศ Skooldio ชั้น 20 MBK Tower โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารแถวหน้าของเมืองไทย ดร.ต้า - วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Co-Founder & Managing Director จาก Skooldio คุณรัชนี แสนศิลป์ชัย CEO จาก Rabbit Cash ทีมผู้บริหารแถวหน้าของเมืองไทย และคุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ Co-founder & CXO จาก Paperspace ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ และถาม-ตอบที่จะช่วย HR และ Management ในประเด็นการผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หรือสร้างกำไร โดยวิธีการบริหาร “คน” ผ่านการออกแบบพื้นที่ออฟฟิศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิด culture ส่งเสริมคนเก่ง ๆ ให้มีพื้นปล่อยของ และพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำงานยุคใหม่ และคุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ Co-founder & CXO จาก Paperspace ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ และถาม-ตอบที่จะช่วย HR และ Management ในประเด็นการผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หรือสร้างกำไร โดยวิธีการบริหาร “คน” ผ่านการออกแบบพื้นที่ออฟฟิศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิด culture ส่งเสริมคนเก่ง ๆ ให้มีพื้นปล่อยของ และพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำงานยุคใหม่Leading High Performing Team and Unveiling Today’s Most In-Demand Skillsโดย, Co-Founder & Managing Director, Skooldioได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการเป็นผู้นำที่เน้นเรื่องคน (People-Driven Leadership) โดยดร.วิโรจน์ได้กล่าวถึงการเป็นผู้นำที่ดีว่าไม่ใช่การควบคุม (Control) แต่เป็นการนำด้วยบริบท (Lead with Context) และวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีบทบาทสำคัญ- กลยุทธ์และการสร้างทีม: ไม่ว่าเราจะมีกลยุทธ์ที่ดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่สร้างทีมที่แข็งแกร่ง เราก็จะไปได้ไม่ไกล ผู้นำในยุคนี้ไม่ใช่เพียงคนที่เก่งที่สุด แต่ต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้- ผู้นำที่เน้นผู้คน (People-Centric Leadership): แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ มักจะเกิดขึ้นจากพนักงาน ผู้นำจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานให้เติบโต โดยใช้ 3 แกนสำคัญ ได้แก่ Empower, Inspire, และ People- การสร้าง Trust ในองค์กร: หน้าที่ของผู้นำคือการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร เช่นเดียวกับที่ Amazon เน้นว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ โดยการสร้างความเชื่อใจและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น- Autonomy: ให้พนักงานมีอิสระในการทำงาน และปล่อยให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่- Mastery: พัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและรับรู้ถึงความก้าวหน้าของพวกเขา- Purpose: ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีความสำคัญและมีอิมแพคต่อองค์กรEmpowering People Through Workplace Designโดย คุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ Co-Founder & Chief Experience Officer, Paperspace Asiaในช่วงนี้ คุณสมบัติได้พาทุกท่านย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของสำนักงานตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงยุค Hybrid Office ในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในการออกแบบสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพการเริ่มต้นของออฟฟิศยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม- ในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ออฟฟิศเริ่มเกิดขึ้นเป็นที่ทำงานที่รวมเอาผู้คนมาทำงานภายใต้หลังคาเดียวกัน การออกแบบในช่วงนั้นมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง- ในศตวรรษที่ 20 ความคิดใหม่ในการออกแบบออฟฟิศเริ่มปรากฏ โดยเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น- ออฟฟิศแบบเปิด (Open Office) กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยม เน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร- ออฟฟิศแบบคอก (Cubicle Farm) เป็นออฟฟิศที่ได้รับความนิยมสูงมากในยุคคอมพิวเตอร์ ในยุคนี้ประสิทธิภาพในการทำงานของคนในองค์กรสูงมาก แต่ความพึงพอใจในการทำงานกลับสวนทางกันอย่างเห็นได้ชัดยุค Hybrid Office- ในปัจจุบัน แนวคิดของ Hybrid Office ได้รับความนิยมอย่างมาก สะท้อนถึงการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของวิถีการทำงานที่ยืดหยุ่น- การออกแบบสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้เน้นเฉพาะการเพิ่มผลผลิตเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) ของพนักงาน และสนับสนุนการทำงานที่หลากหลายตัวอย่างที่น่าสนใจขององค์กรระดับโลก- Airbnb: บริษัทนี้เชื่อในการออกแบบพื้นที่สำนักงานที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง พื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของทีม เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน และยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ- Google: ที่ Google ผู้บริหารเชื่อว่า ที่ทำงานที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานคิดไอเดียที่เปลี่ยนโลกได้ จึงลงทุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของตนเองคุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบสถานที่ทำงานในยุค Hybrid ซึ่งสามารถเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในที่ทำงาน โดยทิ้งท้ายว่า การออกแบบสถานที่ทำงานที่ดีต้องอาศัยความเข้าใจในพฤติกรรมของพนักงานและอัตลักษณ์ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสม ซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำมาซื่งความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวช่วงสุดท้ายเป็นการอภิปรายจากผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณรัชนี แสนสินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Rabbit Cash, ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล และคุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างประสบการณ์ของพนักงานและสถานที่ทำงานที่ออกแบบอย่างรอบคอบ 