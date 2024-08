Rage จับมือ All Match ระเบิดความตื่นเต้นเป็นครั้งแรกในงาน"RAGE WORLD CHALLENGE in Bangkok" ชมการเล่นเกมโดย VTubers ชั้นนำจากไทยและญี่ปุ่น

RAGE บริษัทความบันเทิงอีสปอร์ตชั้นนำของญี่ปุ่น จับมือ บริษัท ออลแมท มีเดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ภูมิใจนำเสนอ RAGE WORLD CHALLENGE in Bangkok ในวันที่ 18 สิงหาคม ที่ The Market โซน M Hall ชั้น M ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 19.00 น.RAGE บันเทิงอีสปอร์ตชั้นนำจากญี่ปุ่น จับมือ ออลแมท มีเดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เป็นครั้งแรก ในการจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์ในประเทศไทยภายใต้ชื่องาน “RAGE WORLD CHALLENGE in Bangkok” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรื่องเกม ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศชั้นนำของเอเชียในเรื่องของเกม โดยงานนี้จะออกอากาศทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ RAGE ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยสำหรับโปรแกรมประจำวันที่น่าสนใจของการจัดงานในครั้งนี้ จะประกอบด้วยสามส่วนคือ Hololive Production Stage, Esports Stage และ Idol Live Stage•Hololive production Stage / ในโซนนี้จะเป็นการใช้ความร่วมมือทางด้านโปรดักชั่นจากทั้ง 2 ประเทศคือ Kaela Kovalskia จาก Hololive อินโดนนีเซีย และ Bijou Koseki จาก Hololive อังกฤษ ที่จะร่วมกันนำเสนอทางด้านโปรดักชั่นของ Hololive ในส่วนของเวทีหลัก•Esports Stage / ในโซนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมซึ่งเป็น VTubers จากประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย Dtto, Shusetsu Kohaku และ Arurandesu จะแสดงร่วมกับสาม VTubers ยอดนิยมจากประเทศไทยไทยได้แก่ Aisha, Nongwan TV และ ZONA Ch โดยจะเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ต แลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นและไทยด้วยเกมTPS (PARAVOX), เกมฟุตบอล (Efootball) และเกมต่อสู้ (Street Fighter 6)•Idol Live Stage/ ภายในงานมีกิจกรรมพบปะ Fan Meet กับเหล่า Vtubers พร้อมมอบของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากเกิร์ลกรุ๊ป อย่างYami Yami, Sora Sora, Peach You และ Mirai Mirai ซึ่งรับรองว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงสำหรับผู้เข้าร่วมภายในงานทุกคนที่สำคัญนอกจากนี้ภายในงานท่านยังจะได้พบกับ Virtual Human ของงาน ซึ่งถือว่าเป็นทูตการแข่งขันของงานนี้คือ “Imma” โดยเกิดจากความร่วมมือกับ Aww Inc. ซึ่ง Imma จะเป็นตัวแทนในการนำเสนอทางด้านวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นของงานในครั้งนี้ภายใต้แนวคิด Real x Virtual ซึ่ง Imma เป็นมนุษย์เสมือนครั้งแรกของเอเชียปรากฎตัวครั้งแรกในปี 2018 ภายใต้สไตล์ผมบ๊อบสีชมพู ซึ่งสามารถสร้างกระแสไปได้ทั่วโลกได้รับการพูดถึงไปกว่า 60 ประเทศ จนถึงปัจจุบันโดยมีคนติดตามผ่านทางอินสตาแกรมกว่า 400,000 คน (https://www.instagram.com/imma.gram) และทาง Tik Tok 480,000 คน (https://www.tiktok.com/@imma.tokyo) จนเธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลของเอเชีย และในปี 2020 เธอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้หญิงแห่งปี 2020โดย Forbes Women ซึ่งเผยแพร่โดย Forbes (PL) และ ในปี 2021 เธอยังได้ปรากฏตัวในพิธีปิดการแข่งขันพาราลิมปิกโตเกียว 2020 อีกด้วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ก็จะได้พบกับเธอได้ภายในงานนี้ด้วยเช่นกันRage World Challenge in Bangkok จะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและดื่มด่ำในโลกของ Esports และ Vtubers อย่าพลาดโอกาสพบปะและเชียร์ Vtuber คนโปรดของคุณ!!