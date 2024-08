เปิดฉากมหกรรม PET EXPO CHAMPIONSHIP 2024 สนุกสุดๆ 4 วันเต็มกับเพื่อนรักสี่ขา Pet in Wonderland

นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในฐานะผู้จัดงาน “PET EXPO CHAMPIONSHIP 2024” เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นในธีม “Pet in Wonderland” “เพื่อนรักสี่ขาหรรษาในดินแดนมหัศจรรย์” สร้างสรรค์มาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของได้ร่วมกันสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายตลอดการจัดงาน โดยในปีนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้รักสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมภายในงานประมาณ 70,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 64,539 คนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2024 ปีนี้ มีการแข่งขันประชันความแสนรู้ และความสามารถของเหล่าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยตลอด 4 วัน มีด้วยกันดังนี้วันที่ 15 สิงหาคม 2567 : งานเปิดม่านด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ ที่จัดเต็มตลอดทั้งวัน เช่น เกมฮาเฮ วิ่งลำบากจัง, นุดลากเลื่อนเพื่อนห้ามตก, ตาจ้องตา ไฮฟ์ไฟท์, รักนะจุ๊ฟจุ๊ฟ และการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว นอกจากนี้ยังมีการประชันเกมเหมียวยอดนักตบ และกิจกรรม DIY ถักปลอกคอสุดน่ารักวันที่ 16 สิงหาคม 2567 : สำหรับทาสแมวที่ชื่นชอบไม่ควรพลาดการแข่งขัน “เหมียวหม่ำ ๆ” by Katty Boss พร้อมการแข่งขันสำหรับสุนัข อาทิ การแข่งขันหมาน้อยลมกรด และการแข่งขันกลิ้งบอล นอกจากนี้จะได้สนุกกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประกวดแมว “Meow in Wonderland” ที่โซน Exotic Pet Land และการแข่งขัน The Star Search Groomer 2024วันที่ 17 สิงหาคม 2567 : จัดเต็มกับการแข่งขันสุดแอดเวนเจอร์ พร้อมของรางวัลอีกเพียบ อาทิ การแข่งขัน My Dog Anywhere, การแข่งขัน Dog High Jump, การแข่งขัน Zig Zag Running, การแข่งขัน Dog Agility พร้อมชมการประกวด “หมาหน้าแปลก แต่ความรักไม่แปลก” by VetSynova และ Fashion Wonder Pets by Thonglor Pet Hospital การประกวดงูใหญ่ ที่โซน Exotic Pet Land และการประกวดกระต่าย หนูเควี่ และหนูแฮมสเตอร์มาตรฐานโลกวันที่ 18 สิงหาคม 2567 : พบกับศิลปินดาราที่มาสร้างสรรค์ความสุขมากมาย อาทิ คุณต้าเหนิง, คุณเบลล่า, คุณภูวิน, คุณบุ๋นคุณเปรม และคุณหยินคุณวอ การประกวดงูใหญ่ โซน Exotic Pet Land การประกวดกระต่าย หนูเควี่ และหนูแฮมสเตอร์มาตรฐานโลก รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันและการชิงรางวัลสุดพิเศษอีกมากมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชมเหล่าสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ ปีนี้ผู้จัดงานได้จัดโซนเอาไว้ให้ชมความน่ารักของสัตว์เลี้ยงไว้เช่นเคย โดยโซนสัตว์ Pet Village สุดน่ารัก โดยสามารถมาสัมผัสน้อง ๆ และป้อนอาหารอย่างใกล้ชิด ทั้งป้อนอาหารนกแก้วในกรงขนาดใหญ่ ม้าแคระ แพะพันธุ์ปิ๊กมี่ และหมูแคระพอตเบลลี่ พร้อมพบกับความน่ารักของน้องบ็อบบี้ คาปิบาร่า ที่สำคัญยังมีการเปิดตัวแก๊งใหม่ที่มาโชว์ตัวครั้งแรก คือ ลิงมาโมเสท ลิงทามารินมือแดง และ Spot-Nosed Monkey รวมทั้งยังมีนกสวยงามอีกมากมายขณะที่ โซนสัตว์พิเศษ (Exotic Pet) โซนนี้ ผู้จัดงานได้รวบรวมสัตว์พิเศษชนิดต่างๆ มากมายมาให้ชื่นชม โดยมีเพื่อนตัวใหม่ไม่ซ้ำปีที่แล้ว เริ่มจากแก๊งหางพอง ทั้ง ลิงทามารินมือทอง สกังก์ และโคอาติมุนดี แก๊งฟันแทะ ทั้ง กระรอกยักษ์มาร์คอต ซิปมังก์เผือก และกระรอกจิ๋วดอร์เมาส์ แก๊งสัตว์เลื้อยคลาน มีทั้ง เบียร์ดดราก้อน กิ้งก่าเคแมน และตุ๊กแกหนาม ส่วนแมลงและงู ได้รวบรวมไว้สารพัดชนิด ทั้ง งูเหลือมสีรุ้ง งูโวม่าไพธอน งูโบอาหางแดง แมงมุมทารันทูล่า และแมลงชนิดต่าง ๆส่วนใครที่เป็นสายช็อปตัวยง เตรียมกระเป๋าสตางค์ให้พร้อม! เพราะภายในงานได้รวบรวมสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมาไว้ครบภายในงานเดียว ทั้งแบรนด์ชั้นนำ และแบรนด์คุณภาพกว่า 450 บูธ พร้อมโปรโมชั่นและของแถมภายในงานอีกมากมาย เช่น อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริม แชมพูและผลิตภัณฑ์บำรุงขน อุปกรณ์ตัดแต่งขน เสื้อผ้าและเครื่องประดับ และอุปกรณ์และของเล่นพัฒนาทักษะ อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลสัตว์ รวมไปถึงการบริการทางด้านสุขภาพสำคัญสัตว์เลี้ยงที่รวบรวมเอาไว้ภายในงานอย่างครบครัน ตอบสนองกระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนคนในครอบครัว หรือ Pet Humanizationผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Pet Expo Championship 2024 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถติดตามข่าวสาร และ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.petexpothailand.net เฟซบุ๊ก Petexpoclub, Twitter: @PetexpoclubTH1 หรือแอดไลน์ @petexpoclub