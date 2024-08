Khao Yai Car Free Day 2024 งานวิ่งที่ใครใครก็มาวิ่งได้ เช็ครายละเอียด เพื่อวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนใคร

21 - 22 กันยายน 2567 นี้ ปลายฝนต้นหนาวนี้ เตรียมพบกับงานวิ่งแบบวิถีเดินชิล วิ่งชิล ปั่นชิล Eco – Friendly สร้างสุขที่ยั่งยืน ในงานภายใต้ Project Sloganมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ เดิน วิ่ง ปั่น Low Carbon สร้างจิตสำนึกสัมผัสความแตกต่าง โดยงานปีนี้จัดกิจกรรม 2 วัน วิชาการ 1 วัน อีกวันเป็นวันแข่งขัน ค่าสมัคร 450 บาทท่านจะได้รับ- เสื้อยืด Khao Yai Car Free Day ที่ทำจากวัสดุ Recycle *** เส้นใยขวดพลาสติก จำนวน 1 ตัว (มูลค่า 300 บาท)- เหรียญรางวัลจากวัสดุรีไซเคิล 1 เหรียญExhibition Day : 21 September 2024​วันนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 256714.00-16.00น. ชมณ ห้องแสดงนิทรรศการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่​ บรรยายพิเศษโดยและอาจารย์นักวิจัยด้าน Sustainable Health & Wellbeing & ชวนเดินป่าสัมผัสเสียงจากธรรมชาติป่าพญาเย็น เส้นทางที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกกองแก้ว กิจกรรมนำชมนิทรรศการและเดินป่า18.00-18.45 น. ชวนฟังสัมผัสเสียงจากธรรมชาติให้คุณได้ยินจนมองเห็นโดยจอห์น รัตนเวโรจน์ ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิตอลเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สนับสนุนการแสดงโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่19.00-21.00น.ณ ลานเขาร่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยชมรมดาราศาสตร์ปากช่องRace Day : 22 September 2024วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2567กิจกรรมFun Run แฟนซี เริ่มต้นจากหน้าด่าน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์*** สำหรับนักปั่น ที่ต้องการปั่นจาก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรี (ด่านเนินหอม) ใช้เวลาลงทะเบียน และเวลาปล่อย Start Finish Line เดียวกันกับฝั่งปากช่องรายละเอียดเส้นทางการแข่งขันKhao Yai Car Free Day 2024ระยะจริง : 14 กิโลเมตร (ฝั่งปากช่อง) , 37 กิโลเมตร (ฝั่งปากช่อง)จุดเช็คพอยต์ 1 จุดชมวิว กม.30จุดเช็คพอยต์ 2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Visitor) กม.37ความสูงสะสม : +340 เมตร ด่านธนรัชต์ ปากช่อง+685 เมตร ด่านเนินหอมเวลาลงทะเบียน : 05.00 น.เวลาปล่อยตัว : 06 :00 น.สิ้นสุดการแข่งขัน : 09:00 น.Cut Off : No Cut Off ปล่อยจอย ตามใจ05.00 น. ลงทะเบียนทุกท่านสามารถลงทะเบียนด้วยการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว / น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว / เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว / กระเป๋า /ตุ๊กตา /เครื่องกีฬา น้ำฯลฯสำหรับนำไปคัดแยก และส่งต่อให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร *** สำหรับท่านที่ไม่ได้มารับเสื้อล่วงหน้าหรือรับทางไปรษณีย์ สามารถมารับเสื้อ CAR FREE DAY ได้ที่จุดลงทะเบียน06.00 น. ปล่อยตัว นักเดิน-วิ่ง -ปั่น ตาม Themes ใครก็วิ่งได้ ปล่อยจอยตามใจ จะมาแบบนักวิ่งโอลิมปิก หรือมาแบบ Fun Runแฟนซี Recycle แฟชั่นโอต์ กูตูร์ รักษ์โลก09.00 น. เจอกันที่ Finish Line Visitor ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว​ กม. ที่ 37 *** หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านจุดเช็คอินจุดที่หนึ่ง (กม.30 จุดชมวิว) รวมระยะทาง 7 กิโลเมตรสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวิ่งไปจนถึงเส้นชัย ***วิ่งต่อไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร รับเหรียญรางวัลที่จุด Finish Lineภายในงาน มีบูธอาหารและของที่ระลึก ผักผลไม้ สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล บูธเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ชมรมฮักเขาใหญ่ การคัดแยกขยะ ซุ้ม Green D.I.Y ฯลฯบริเวณลานจอดรถศูนย์อาหารอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชมนิทรรศการ “Creative Health & Wellbeing” โดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานWorkshop “ From Zero Waste to Khorat Fossil” โดยพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินการแสดงดนตรี “Thai Blind Orchestra” จากร.ร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย(โครงการ Be My Eyes, By MY Ears) แล้วมาร่วมกันสร้าง Event คาร์บอนต่ำ ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม Facebook : https://www.facebook.com/KYTA6465/