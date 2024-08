“เศรษฐา” สุดประทับใจงานศิลปหัตถกรรมไทยจากภูมิปัญญาไทย ชมผลงานส่วนหนึ่งจากงาน "Crafts Bangkok 2024" มุ่งผลักดันงานคราฟต์ฝีมือคนไทยสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 : ที่ตึกกองบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์คราฟต์ที่ถูกนำมาจัดแสดงบริเวณโถงด้านหน้าตึกกองบัญชาการ โดยมี คุณพรรณวิลาส แพพ่วง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (SACIT) ได้นำผู้บริหารของ SACIT และส่วนหนึ่งของผลงานคราฟต์ที่จะนำไปจัดแสดงในงาน "Crafts Bangkok 2024" มาให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ชมอย่างใกล้ชิดงาน "Crafts Bangkok 2024" จัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACIT ภายใต้แนวคิด "Sustainable Arts and Crafts" เป็นงานคราฟต์แฟร์ ที่มุ่งเน้นการต่อยอดอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฮนด์เมด งานศิลปหัตถกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเอกลักษณ์โดดเด่น มีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมส่งเสริมงานแฮนด์เมดจากชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมและสอบถามถึงผลงานต่างๆ ที่จัดแสดงในงาน ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินคราฟต์ชื่อดัง เช่น คุณรัฐ เปลี่ยนสุข สถาปนิกและนักออกแบบผู้ได้รับรางวัล Designer of the Year 2019 สาขา Product Design, คุณภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักออกแบบจากแบรนด์ไตรโหมด และคุณสุรชัย แสงสุวรรณ ศิลปินและช่างภาพชื่อดังที่นำงานศิลปหัตถกรรมมาผสมผสานกับงานแฟชั่นเพื่อสร้าง Soft Power ให้กับประเทศไทย ซึ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมฝีมือคนไทยที่สามารถรังสรรค์งานคราฟต์ออกมาได้สวยงามเป็น งานศิลปหัตถกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ พร้อมส่งเสริมและผลักดันงานคราฟต์ไปสู่เวทีโลกทั้งนี้ งาน "Crafts Bangkok 2024" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 ส.คนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 98-99 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เอาใจคนรักงานคราฟต์ที่จะได้ ชม-ชอป-ชิล อย่างจุใจ 5 วันเต็ม กับผลงานที่ผู้ประกอบการนำมาจำหน่าย และสินค้าแฮนด์เมดนับหมื่นรายการจากผู้ประกอบการกว่า 400 คูหา ที่รวมตัวนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากสมาชิกและผู้ประกอบการของ SACIT มาจำหน่าย ภายใต้แนวคิด "Sustainable Arts and Crafts" เน้นการเชื่อมโยงธรรมชาติและนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนในวงการศิลปะและงานหัตถกรรม โดยแสดงศิลปะและงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย พร้อมทั้งการผสมผสานกับศิลปะและงานฝีมือจากทั่วโลก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในวงการหัตถกรรม ภายใต้แนวคิด "สัมผัสศิลปะ จากท้องถิ่นสู่โลก" ต่อยอดอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นผลงาน Masterpiece ยกระดับภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทยก้าวไปสู่เวทีโลกนอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม แก่ผู้ที่มีความสนใจด้านงานอาร์ต งานหัตถศิลป์ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะ เรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงาน จาก ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิกของ สศท. รวมถึงศิลปินจากต่างประเทศที่ร่วมนำผลงานมาจัดแสดงทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ‘Bhutan Textiles’ เป็นสมาคมและกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมในประเทศภูฏาน ที่ส่งเสริมและผลิตสิ่งทอที่ทอด้วยมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และหยั่งรากลึกในมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภูฏาน, ผลงานจากสมาคม Hacienda Crafts จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์,ผลงานจาก สภาหัตถกรรมโลก-เอเชียแปซิฟิก กับงาน Crafts Master (งานปักทอง), ผลงานจากสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตหัตถกรรมอินโดนีเซีย (ASEPHI) จาการ์ตา อินโดนีเซีย , ผลงานจาก Bella Interiors จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, และผลงานจาก "Paris -Villefranche du Perigord( Ateliers d'Art de France: Revelation China)" ที่ได้นำผลงาน highlight มาจัดแสดงในงาน “Crafts Bangkok 2024”ครั้งนี้ และยังได้ร่วมสนุกกับศิลปินชื่อดังที่มามอบความบันเทิงในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็น พั้นซ์ วรกาญจน์, วง Rooftop, พีท พล, และ ไอซ์ ศรัณยูผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน “Crafts Bangkok 2024" และร่วมชม ชอป ชิล ได้ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.นี้ ณ ฮอลล์ 98-99 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sacit.or.th / Facebook : sacitofficial / IG : sacit.official หรือสแกนคิวอาร์โค้ด