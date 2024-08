งงทั้งโซเชียลฯ รับสมัครแอดมินทำงาน 14 ชม./วัน หยุดเดือนละ 2 วัน เงินเดือน 5 พัน

วันนี้ (14 ส.ค.) เพจ “Thai Work From Home งานประจำทำที่บ้าน” มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ประกาศหาพนักงานพร้อมระบุคุณสมบัติว่า “รับสมัครแอดมิน Work from anywhere แอดมินร้าน skincare (งานจริง ไม่ใช่มิจฉาชีพ) ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศหน้าที่ 1. เวลางาน 08.00-22.00, 2. ตอบแชตลูกค้าเร็ว ภายใน 5 นาที ไม่ดองแชต, 3. รับออเดอร์ ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ เชียร์ขายสินค้า, 4. อัปเดตสต๊อกสินค้า, 5. ลงสินค้าในกลุ่มไลน์, 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น แต่งภาพรูปสินค้า ตัดต่อวิดิโอง่ายๆ คิดแคปชันขายสินค้า รวบรวมข้อมูลลูกค้าคุณสมบัติ1. เพศ ญ. / LGBTQ+2. อายุ 20-30 ปี ไม่มีภาระทางการเรียน3. ไม่ทำงานอื่นหรือเป็นแอดมินร้านอื่น เนื่องจากลูกค้าทักมาทั้งวัน4. จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.65. อ่านภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากชื่อสินค้าทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ6. ตอบแชตไวภายใน 5 นาที ไม่ดองแชต ทั้งกับลูกค้าและเจ้าของร้าน ในเวลางาน 08.00-22.00 ต้องตามตัวได้ตลอด7. มีมารยาท สุภาพ ใจเย็น สามารถทำงานภายใต้คำสั่งได้ดี8. ใช้โปรแกรม excel, google sheet พื้นฐานได้ (แค่พื้นฐานจริงๆ ครับ แค่ใส่สต๊อกง่ายๆ)9. หากสามารถแต่งรูปสินค้าได้ หรือตัดต่อวิดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ10. สามารถเริ่มงานได้ทันที (มีการสอนงานให้เบื้องต้น)ผลตอบแทน1. เงินเดือน 5000 + ค่าคอมมิชชัน ยิ่งเชียร์ขายมาก ยิ่งได้ค่าคอมม์มาก (รวมแล้วประมาณ 6,500-9,000)2. วันหยุด เดือนละ 2 วัน