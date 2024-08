จวกยับค่ายเพลงดัง ตัดต่อภาพตุลาการศาล รธน. ส่อหมิ่นเบื้องสูง

วันนี้ (11 ส.ค.) บนโซเชียลมีเดียมีการวิจารณ์กรณีที่เพจเฟซบุ๊ก Warner Music Thailand ของค่ายเพลงวอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) ค่ายเพลงสากลภายใต้การดูแลของ วอร์นเนอร์ มิวสิค กรุ๊ป ได้โพสต์ภาพตัดต่อภาพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา ในลักษณะที่มิบังควร เพื่อโปรโมตเพลงสากลที่ชื่อว่า Apple ของศิลปินที่ชื่อว่า Charli xcx โดยข้อความในภาพระบุว่า "I THINK THE APPLE'S ROTTEN RIGHT TO THE CORE ชั้นว่ารูปแอปเปิ้ลลูกนี้มันคงเน่าจนถึงแกนแล้วล่ะ" พร้อมกับตัดต่อภาพแอปเปิลที่มีสภาพเน่าเสียไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนนอกจากนี้ ยังมีการตัดต่อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สองรัชกาล ที่กรอบรูปบนผนังด้านหลังบัลลังก์ โดยการปิดสีเขียวทับ และระบุข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายในลักษณะที่ไม่บังควร ทำให้เกิดความไม่พอใจแก่คนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความคิดเห็นถึงเจตนาของแอดมินเพจดังกล่าว ที่นอกจากจะละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังส่อไปในทางหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย กระทั่งเวลาประมาณ 16.00 น. ของเมื่อวานนี้ (10 ส.ค.) แอดมินเพจเฟซบุ๊ก Warner Music Thailand ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้ว แต่ยังมีการทวงถามความรับผิดชอบจากค่ายเพลงดังกล่าว และมีบางส่วนกล่าวว่า จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทฯ แต่ยังไม่มีรายงานว่ามีบุคคลรายใดไปแจ้งความอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม ถึงขณะนี้เพจเฟซบุ๊ก Warner Music Thailand ยังไม่มีคำชี้แจงหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆ ออกมาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2537 ทุนจดทะเบียน 610,272,100 บาท มีกรรมการบริษัท 3 คน ประกอบด้วย นายคาล นิทัศน์ คงขำ นายโจนาธาน พอล เซอร์บิน และนายดินะการันต์ กาดากัม โกบาละกฤษณะ ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี วัตถุประสงค์ การจัดทำและเผยแพร่โดยสื่อบันทึก สินค้าลิขสิทธิ์รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับนายคาล นิทัศน์ คงขำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ วอร์นเนอร์ มิวสิค ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งร่วมงานกับศิลปินเพลงสากล และศิลปินไทย รวมทั้งยังเป็นบริษัทแม่ของค่ายเพลงรุ่นใหม่ เช่น เวย์เฟอร์เรคคอร์ดส (Wayfer Records) และ ดัมบ์ เรคอร์ดิงส์ (DUMB Recordings)อนึ่ง กรณีแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยคดีที่มิได้กระทำโดยสุจริต โดยใช้ถ้อยคำที่มีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 38 และมาตรา 39 และอาจเป็นความผิดฐานดูหมิ่นศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ