ส.อ.ท. ผนึกองค์กรเครือข่ายสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดใหญ่ EnwastExpo 2024 ปลายปีนี้

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในพิธีเปิดว่า ปัจจุบันปริมาณขยะและกากของเสียเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2566 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมได้สร้างปริมาณกากอุตสาหกรรมขึ้นปีละ 25 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย และที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี 2566 พบว่าประเทศไทยมีขยะชุมชนประมาณ 30 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไป ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทำให้ต้องหาวิธีผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดขยะและกากของเสียที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการขยะหรือกากอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างถูกวิธี ให้สอดคล้องตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green) และ SDG (Sustainable Development Goals) รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม“สำหรับนโยบายของ ส.อ.ท. ในระหว่างปี 2567-2569 จะมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมความรู้และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานระดับสากล การผลักดันและขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์วัสดุหมุนเวียน หรือ Circular Material Hub ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่” นายเกรียงไกร กล่าวนอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังส่งเสริมให้สมาชิกใน ส.อ.ท. ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และเป็นไปตามกฎหมาย โดยส่งเสริมให้สมาชิกใช้บริการจากบริษัทฯ ที่ได้รับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor หรือบริษัทที่มีมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ดี“ส.อ.ท. จะต้องเร่งปรับโครงสร้างการผลิตของไทย โดยผลักดันให้สมาชิกมีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ๆ ของโลกเพื่อความยั่งยืน โดยใช้พลังงานสะอาด สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ตาม BCG Model และเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยให้สามารถขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ให้ขยายตัวได้ไม่ตํ่ากว่า 5% ต่อปีในอนาคต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายเกรียงไกร กล่าวทิ้งท้ายด้านนายธนาธร ตรงสิทธิวิทู ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเสริมว่า กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีพันธกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศไทยพัฒนาไปในระดับสากล โดยให้กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในสังคม ตลอดจนขยายเครือข่ายพันธมิตรและสมาชิกที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้ธีม ร่วมขับเคลื่อนสู่โลก ที่ดีกว่า Episode 2: Future We Care เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม การจัดการขยะชุมชน รวมไปถึงการจัดการของเสียที่เกิดจากภาคครัวเรือนสำหรับไฮไลท์ภายในงาน ได้มีการเตรียมจัดแสดงสินค้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดสัมมนาและเวิร์คช้อป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา มีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าคุณภาพที่จะเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจตลอด 3 วัน โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป“ปีนี้ได้ขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 ตร.ม. เป็น 8,000 ตร.ม. เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 150 บริษัท สำหรับจำนวนพื้นที่จัดแสดงสินค้าในงานตอนนี้เหลือเพียง 30% เท่านั้น จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการและองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานครับ” นายธนาธร กล่าวย้ำสำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย Environmental & Waste Management Expo 2024 หรือ EnwastExpo 2024 ได้ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่สนใจจองพื้นที่ร่วมงาน สามารถคลิกได้ที่ https://enwastexpo.com/th/book-your-booth/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/96Yeugi (หรือพิมพ์ @enwastexpo)