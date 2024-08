ฮีโน่ ร่วมกับกรมขนส่งทางบก จัดพิธีเปิด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง ปีที่ 2” เพื่อสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพ Hino Professional Driver สู่ท้องถนน

ร่วมกับจัดพิธีเปิดเพื่อสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพ สู่ท้องถนน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและภาครัฐ ที่การดำเนินธุรกิจไม่ได้มุ่งหวังแค่ผลกำไร แต่ยังสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567คาวามุระกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน นำโดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและ พร้อมนายกสมาคมขนส่งจากทั่วประเทศ ณ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีสำหรับโครงการนี้ทาง ฮีโน่ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ที่จะช่วยพัฒนาวงการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นนั้น เป้าหมายความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมาจากความร่วมมือกัน ทั้ง ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความยั่งยืน ซึ่งตรงกับนโยบายของบริษัท ที่ในปีนี้ ที่มุ่งพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร รวมถึง การบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service and Experience) ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ฮีโน่พร้อมที่พร้อมจะดูแลลูกค้าในทุกๆ ด้าน เป็น One Stop Service สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ พร้อมหาคำตอบที่ดีที่สุดให้ลูกค้าสอดคล้องกับนโยบาย Hino Customer Smile สร้างความสุขเพื่อรอยยิ้มของลูกค้า ควบคู่ไปกับรอยยิ้มของสังคม ที่ฮีโน่ยินดีสนับสนุน ดังเช่น การสร้างพนักงานขับรถที่มีคุณภาพแบบโครงการนี้ด้านกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของกรมการขนส่งทางบกที่จะสร้างพนักงานขับรถที่มีคุณภาพและทักษะ ออกสู่ภาคการขนส่ง ซึ่งกรมขนส่งมองว่า นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ ยังเป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ เข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบกับนโยบายสำคัญในการพัฒนาการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ คือ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ทั้งการลดการเกิดอุบัติเหตุ และกุญแจสำคัญที่จะให้นโยบายเดินหน้าต่อไปได้ “พนักงานขับรถที่มีคุณภาพ” จะต้องมีทักษะ มีความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อที่จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการอบรมโครงการฯ นี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน ระยะเวลาเรียน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมสามารถ ไปตรวจประวัติอาชญากรรมและทำใบขับขี่ประเภทที่ 2 ได้เลย รวมถึงยังสามารถพัฒนาผู้ขับขี่ได้มากขึ้น กับการอบรม Hino Smart Driver ของฮีโน่ เพื่อให้พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมสามารถก้าวไปสู่หรือที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน ทั้งทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาคมขนส่งต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่ยังมีความต้องการพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนธุรกิจอยู่ในตอนนี้ฮีโน่พร้อมตอบสนองทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และยังให้ได้มากกว่า เพราะ ฮีโน่ไม่เพียงผลิตแค่รถบรรทุกคุณภาพสูงออกมาวิ่งบนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับทุกๆ ด้านเพื่อความสุขพร้อมรอยยิ้มของสังคมและทุกคน ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมายจากฮีโน่ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ http://www.hinothailand.com , Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, Youtube : Hino Thailand Official และTikTok : @hinoth