WOAH เยือนไทย! ในรอบ 12 ปี โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ สร้างชื่อเสียง สัตวแพทย์ไทยก้าวไกลระดับโลก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์สำคัญในวงการสัตวแพทย์ไทย เมื่อคณะผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสุขภาพสัตว์ หรือ World Organisation for Animal Health (WOAH) ได้เดินทางมาเยี่ยมชม การตรวจประเมินระบบสัตวแพทย์บริการ PVS (Performance of Veterinary Services Follow-up Evaluation) ในรอบ 12 ปี พร้อมกับ สถานบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และกรมปศุสัตว์ จังหวัดลพบุรี และในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการเตรียมการต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ การมาเยือนครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานและความเป็นเลิศของระบบการรักษาพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสพ.ญ. บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการเยี่ยมชมจาก WOAH การที่องค์กรระดับโลกให้ความสนใจในโรงพยาบาลของเรา ถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาวงการสัตว์แพทย์ไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลและเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”จุดเด่นของโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณที่ได้รับความสนใจจาก WOAH ได้แก่• ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย Thailand Animal Hospital standards and Accredita (TAHSA) แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการและสวัสดิภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง• เทคโนโลยีที่ทันสมัย: โรงพยาบาลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่นยำ• ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: มีทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในหลากหลายสาขา• ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน: มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง• บริการที่ครบวงจร: ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การรักษาโรค ไปจนถึงการผ่าตัดการเยี่ยมชมของ WOAH ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของวงการสัตว์แพทย์ไทย และเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก