MEA จัดสัมมนาธุรกิจโซลาร์เซลล์ “Healing the Future with MEA”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาธุรกิจโซลาร์เซลล์ “Healing the Future with MEA” สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐ จากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี และหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ จำนวนกว่า 130 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงาน และพลังงานทดแทน ตลอดจนความสำคัญของงานบริการต่าง ๆ ของ MEA ที่พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพมหานครรองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย ตลอดจนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดงานสัมมนา Healing the Future with MEA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุน แนวทางการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ในด้านการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้ง Solar System ในรูปแบบ Solar Rooftop Solar Carport และ Floating Solar แนวทางการเชื่อมต่อ Solar System เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA รวมถึงความรู้ด้านความปลอดภัย และการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีการให้บริการครอบคลุมดูแลเรื่องการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าจนถึงระบบไฟฟ้าภายใน โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการให้คำปรึกษา หรือแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อยกระดับความพึงพอใจ และมาตรฐานการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของ MEAทั้งนี้ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นที่สนใจบริการ MEA อาทิ บริการติดตั้ง Solar System บริการดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า และธุรกิจ EV Charger พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ผ่านทาง MEA Call Center 1130 หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง