ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เตือน ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ ไม่ได้ทำให้เลิกบุหรี่มวนได้ และอันตรายไม่น้อยไปกว่า

วันนี้ (7 ส.ค.) เพจ “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ได้โพสต์ประกาศเรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า โดยระบุว่า “ตามที่มีการกล่าวถึงในสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ และโทษของบุหรี่ไฟฟ้าในหลากหลายมุมมองนั้น อายุรแพทย์มีความเกี่ยวข้องทั้งการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ที่เจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจุบันพบจำนวนผู้ป่วยที่เกิดความผิดปกติของระบบบทางเดินหายใจ จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น ภาวะปอดอักเสบที่รุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่เรียกว่า "EVALI" (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury) ซึ่งไม่พบในผู้ที่สูบบหรี่มวน สามารถพบได้ในผู้ป่วยอายุน้อย และไม่มีโรคประจำตัวรวมทั้งโรคปอดมาก่อนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท จึงมีอันตรายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่มวน สำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ยังเกิดผลในระยะยาว ทำให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง และเกิดความผิดปกติต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนั้นการสูบบุหรี่ทุกชนิด ยังทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเสพติดได้เช่นเดียวกับบุหรี่มวน และไม่สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่มวนได้ บุหรี่ไฟฟ้ามีผลอย่างมากต่อสุขภาพ จึงไม่ควรทดลองสูบบุหรี่ทุกชนิด และแนะนำให้ผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกทันทีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของภาครัฐ ได้พิจารณาให้มีการบังคับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างจริงจัง โดยมีมาตรการควบคุม และป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของประชาชนและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปด้วย