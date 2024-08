เทล ทู เทล ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 4 รางวัลธุรกิจและผู้บริหารดีเด่น ปี 2567

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมาสินีนารถ เองตระกูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลโดยคว้า 4 รางวัลอันทรงเกียรติ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วยประเภทองค์กร 3 รางวัลได้แก่ รางวัลคนดีของสังคม รางวัล SO AWARDS 2024 รางวัล BRANDING AWARDS 2024 และรางวัลประเภทบุคคลจำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัล BEST PERSON OF THE YEAR 2024ทั้งนี้ ดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด กล่าวว่า บริษัท เทล ทู เทล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน Outsourced contact center มายาวนานกว่า 13 ปี และในปี 2567 ได้รุกธุรกิจครอบคลุมด้านจำหน่ายสื่อรายการทีวี และให้บริการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางทีวีรายการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Tel2Tell TV Shopping ในรูปแบบ High GP Free Airtime ซึ่งได้รับความสนใจจากแบรนด์ต่างๆเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง เทล ทู เทล ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี