”ช่างภาพดัง“ เสียดาย Apple ถอดโฆษณา เผย ไม่รู้สึกว่าทำร้ายประเทศ แต่เสนอรอยยิ้มในทุกวิกฤติแบบไทย

จากกรณีดรามาโฆษณา Apple เหยียดประเทศไทย ซึ่งโฆษณาดังกล่าว บอกเล่าถึงพนักงาน 3 คนที่ต้องเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อหาผู้ผลิตกล่องตามคำสั่งของเจ้านาย หลังจากที่ได้รับชมโฆษณาดังกล่าวแล้วมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเป็นการดูถูกประเทศไทย ว่าเป็นประเทศที่ล้าหลัง ที่ทั้งมีการย้อมภาพให้ดูว่าประเทศไทยนั้นมีอากาศที่ร้อนมาก ล่าสุด ทาง Apple ได้ถอดโฆษณาดังกล่าวออกแล้วอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 ส.ค. เฟซบุ๊ก Bhanuwat Jittivuthikarn ของ นายภาณุวัฒน์ จิตติวุฒิการ ผู้คว้ารางวัลด้านภาพถ่ายมาแล้วมากมาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ชี้ รู้สึกเสียใจที่โฆษณาถูกถอดออก โดยได้ให้เหตุผลว่า“ในฐานะคนในวงการท่องเที่ยว ผมเสียใจมากนะ ที่โฆษณานี้ โดนถอดออกไปแน่นอนในมุมมองของสื่อ อเมริกานั้น พวกเขายังก้าวข้าม ภาพของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตั จาก ยุคสมัยสงครามเวียดนามไม่ได้ เพราะ ภาพจำมันถูกผลิตซำ้ กันมาหลายสิบปี จนเป็นเช่นนั้นจริงอยู่ว่า บ้านเมืองเรามันเจริญ ไปไกล เกินกว่า ที่ โฆษณา apple นำเสนอ แต่ถ้าเขาอยากนำเสนอความลำ้สมัย เขาก็ไม่ต้อง หอบหิ้ว ทีมงาน production มาถ่ายทำโฆษณาในไทยหรอก เราเจริญของเรายังไงก็ยังล้าหลังพวกเขาอีกหลายปี แต่ apple กำลังบอกเราว่า คุณไม่ต้องเหมือนเรา ไม่ต้อง เจริญทางวัตถุแบบเราชาวตะวันตก เราก็เป็นคู่ค้ากันได้เพราะ หนังแนว บ้าๆบอๆ แบบนี้ แหละ ที่เขา เรียกว่า parody มันสร้างกระแสการท่องเที่ยวให้ประเทศ ไทย มาหลายครั้งแล้วพอดู โฆษณา apple นึกถึง Lost in Thailand หนังตลกจีนที่ทำให้ การท่องเที่ยวไทยโตแบบ กัาวกระโดดผมอดนึกนึกถึง Hangover หนังที่ทำให้ การ night out in bangkok เป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อมา กรุงเทพ เป็นหนังที่มีส่วนทำให้ กรุงเทพ กลายเป็นเมืองที่มีคนมาเยื่อนมากที่สุดในโลกความเจริญทางวัตถุและชีวิตทำงานแบบแห้งแล้ง ไร้ชีวิตชีวา ในประเทศที่เจริญแล้ว มันน่าเบื่อ มันไม่ได้น่าสนใจสำหรับ คนในโลกที่เจริญแล้ว แต่การได้ out of office ออกมาเจอ ชีวิตที่มีสีสัน ค้นพบโลกอีกใบ ได้แก้ปัญหาใหม่ๆ การได้เจอกับชีวิตทำงานที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ และ มาเจอผู้คนแปลกหน้าที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณ นั้นคือสิ่ง ที่โฆษณา กำลังจะบอกว่านี้ คือของดีเมืองไทยแต่เราคนไทยเคยคิดบ้างมั่ย ว่า apple เอง ก็นำเสนอ ภาพๆ หนึ่ง ที่การท่องเที่ยวไทย อยากขายกันมานาน คือ กลุ่ม digital nomad และ เขากกลังบอกคนทั่วโลก ว่า เมืองไทยมีความพร้อม มีระบบ รองรับ การทำงาน แบบ out of office คือ คุณ ทำงานเวลารถติด vdo call ริมสระนำ้ โรงแรม ได้นอกยังมีสินค้า apple อยู่ใน ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานทุกที่ มี อินเตอร์เน็ตเข้าถึงในทุกสถานการณ์ ในส่วนนี้ผมว่า apple ต้องการนำเสนอ ว่า คุณ สามารถ work from any where คุณมาทำงาน ไดัมาเที่ยว และ มา adventure ด้วย ผมแอบเสียดาย นะ ที่เราจะพลาด โอกาส ในการได้รับความสนใจระดับโลก จาก apple หลังจากนี้เขาคงไม่มาสนทำโฆษณาในไทยอีกนานในความคิดส่วนตัวผม ผมไม่เห็นว่า โฆษณานี้ จะทำร้ายอะไรประเทศไทย มันนำเสนอ รอยยิ้มในทุกวิกฤตแบบไทยๆ มันเชิญชวนและท้าทายผู้คนว่า แค่มี apple และตัวคุณ เราก็ออกไปลุยกันได้ทุกที่“