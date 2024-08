วันนี้ (2 ส.ค.) เพจ “หมอประชา ผ่าสมอง“ หรือ นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ได้โพสต์คลิปวีดีโอ เพื่อเตือนคนชอบดื่มกาแฟ 3 in 1 โดยยกเคสผู้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 41 ปี หลังกินข้าวเสร็จ ลุกขึ้นแล้วหน้ามืดล้มลง ร่วมกับมีอาการอ่อนแรงแขนขาข้างขวา ปฏิเสธโรคประจำตัว หลังทำ MRI พบว่ามีส่วนของสมองตายบริเวณสมองซีกซ้าย โดนไฟเบอร์ที่สำคัญทำให้อ่อนแรงซีกขวา โดยตำแหน่งที่สมองตายเพราะขาดเลือด เป็นกลุ่มของเส้นเลือดฝอย ซึ่งเป็นแขนงของเส้นเลือดแดงใหญ่ เส้นเลือดนี้ วิ่งขึ้นไปเลี้ยงสมองส่วนที่ตาย คนไข้น้ำหนัก 80 กก. สูง 150 ซม. BMI 35 สามีเล่าว่าเมียชอบทานกาแฟ 3 อิน 1 วันละหลายแก้วมาเป็นสิบปี ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ 300 กว่า โดยไขมันดี High Density Lipoprotein (HDL) ต่ำ คอลเลสเตอร์รอล LDL 200 กว่า ปฏิเสธการมีโรคประจำตัว เพราะไม่เคยตรวจเคสนี้มีความเสี่ยง 2 อย่าง ที่ทำให้เส้นเลือดฝอยตัน ความเสี่ยงแรก คือ ไขมันสูงมาก จากการดื่มกาแฟ 3 in 1 ทุกวัน วันละหลายซอง และความเสี่ยงที่ 2 คือ คนไข้เป็นคนเจ้าเนื้อ น้ำหนักเยอะ อ้วนเป็นเพื่อนสนิทกับอัมพาต แม้ไม่ป่วยโรคเบาหวาน แต่น้ำตาลเริ่มสูงผิดปกติเล็กน้อย เคสนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟหวาน ๆ มัน ๆ ทุกวัน แล้วไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ห้ามให้ดื่ม แต่ดื่มนาน ๆ ครั้งได้ ไม่ควรดื่มทุกวัน วันละหลาย ๆ ซอง หากติดกาแฟมากควรดื่มกาแฟดำดีกว่า ไม่มีครีมเทียม ไม่มีไขมัน ไม่มีน้ำตาลทั้งนี้ การรักษาเคสนี้ ให้ยาละลายทางหลอดเลือดดำ อาการดีขึ้น แนะนำว่าหากยังเลิกดื่มกาแฟไม่ได้ ให้เปลี่ยนจากกาแฟ 3 in 1 มาเป็นกาแฟดำ ร่วมกับการลดน้ำหนัก กินยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำ กินยาลดไขมันและออกกำลังกายหมอประชำ ย้ำว่า สโตรก เป็นโรคที่ป้องกันได้ โดยคุมปัจจัยเสี่ยง ความดันเลือด เบาหวาน ไขมัน อ้วน เครียด เหล้า บุหรี่ อายุเกิน 30 ปีขึ้นไป ควรไปตรวจสุขภาพและตรวจเลือดดูไขมัน เบาหวาน ความดัน เพราะทั้ง 3 โรคนี้ อาจแอบเป็น รู้ตัวอีกทีก็หามมาส่ง รพ. แล้ว อย่าบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวเพราะไม่เคยตรวจนอกจากนี้ ยังแจ้งเตือนให้ระวังเพจปลอม ชักชวนให้แฟนเพจร่วมลงทุน พบเห็นขอให้ช่วยกันบล็อกเพจปลอม”