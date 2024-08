เที่ยวแบบไม่ต้องแบก ไปรษณีย์ไทยรับฝากกระเป๋า ที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

วันนี้ (2 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เปิดบริการฝากเก็บและส่งกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ ภายใต้ชื่อ Travel Lite By Thailandpost เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการฝากเก็บกระเป๋าเดินทางและสัมภาระในพื้นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจุดให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์รับฝากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 Gate 10) เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และไปรษณีย์รับฝากท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคาร 2 ชั้น 3) เปิดทำการเวลา 08.30-19.00 น.โดยคิดค่าบริการตามขนาดสิ่งของและจำนวนวันที่ลูกค้าขอใช้บริการ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ Size S ขนาดกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 22 นิ้ว (ขนาดสัมภาระกว้าง-ยาว-สูง ไม่เกิน 120 เซนติเมตร) ค่าบริการเริ่มต้น 1 วัน 100 บาท, Size M ขนาดกระเป๋าเดินทางมากกว่า 22 นิ้ว แต่ไม่เกิน 26 นิ้ว (ขนาดสัมภาระกว้าง-ยาว-สูง ไม่เกิน 140 เซนติเมตร) ค่าบริการเริ่มต้น 1 วัน 120 บาท และ Size L ขนาดกระเป๋าเดินทางมากกว่า 26 นิ้ว แต่ไม่เกิน 32 นิ้ว (ขนาดสัมภาระกว้าง-ยาว-สูง ไม่เกิน 200 เซนติเมตร) ค่าบริการเริ่มต้น 1 วัน 150 บาทระยะเวลาการเก็บรักษากระเป๋าเดินทางและสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่รับฝาก โดยกรณีที่จำนวนวันฝากเก็บ 30 วัน คิดค่าบริการ Size S 2,000 บาท Size M 2,400 บาท และ Size L 3,000 บาท กรณีผู้รับบริการมาขอรับของล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไปรษณีย์ไทยจะเรียกเก็บค่าเก็บรักษาเพิ่มเสมือนรับฝากใหม่ โดยคิดค่าปรับตามห้วงเวลาเก็บรักษาเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่นัดรับของครั้งแรก วงเงินรับประกันชดใช้สูงสุด 10,000 บาท กรณีกระเป๋าเดินทางและสัมภาระเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของไปรษณีย์ไทยบริการต่อมา คือ บริการรับ-ส่งกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ แบบถึงผู้รับภายในวันเดียว (Same Day) รองรับการให้บริการรับ-ส่งกระเป๋าเดินทางและสัมภาระแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมพันธมิตรและโฮสเทล ในพื้นที่ไปรษณีย์ราชดำเนิน (ย่านถนนข้าวสาร บางลำพู) โดยเป็นเส้นทางเที่ยวไป-เที่ยวกลับเส้นทาง ไปรษณีย์รับฝากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไปรษณีย์ราชดำเนิน – ไปรษณีย์รับฝากบางลำภูบน พร้อมบริการเสริมฝากเก็บเพิ่มเติม ณ ที่ทำการปลายทางสูงสุด 30 วันอัตราค่าบริการรับ-ส่ง Same Day 340 บาทต่อชิ้น รองรับขนาดสิ่งของกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 32 นิ้ว สัมภาระกว้าง-ยาว-สูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร น้ำหนักจริงที่ชั่งได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น กรณีฝากส่งก่อน 12.00 น. สิ่งของจะถูกส่งถึงปลายทางตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป และกรณีฝากส่งหลัง 12.00 น. สิ่งของจะถูกส่งถึงปลายทางตั้งแต่ 18.00 น. ของวันถัดไป พร้อมบริการเสริมฝากเก็บเพิ่มเติม ณ ที่ทำการปลายทาง เริ่มต้นที่ 1 วัน 60 บาท สูงสุด 30 วัน 1,200 บาทสำหรับไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่ายราชดำเนิน เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.30 - 19.00 น. และไปรษณีย์รับฝากบางลำภูบน เปิดให้บริการจันทร์ - ศุกร์เวลา 9.00 - 17.00 น.เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9.00 - 16.00 น.อีกบริการหนึ่ง คือ บริการรับ-ส่งกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ แบบถึงผู้รับตามมาตรฐานระบบงาน EMS ในประเทศ (Next Day) เป็นบริการรับ-ส่งกระเป๋าเดินทางจากไปรษณีย์ต้นทาง ถึงผู้รับปลายทาง เฉพาะภายในประเทศ โดยจ่าหน้าต้องระบุที่อยู่ต้นทางหรือปลายทางเป็นโรงแรม ที่พัก บ้านพัก โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายตามขนาดสิ่งของ โดยกระเป๋าเดินทางราคาเริ่มต้นที่ 280-800 บาทต่อชิ้นส่วนรถจักรยาน รถจักรยานพับใส่กล่อง 900 บาทต่อคัน และสัมภาระอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับแคมป์ปิ้ง อุปกรณ์กีฬา เช่น อุปกรณ์กอล์ฟ อุปกรณ์ยิงธนู อุปกรณ์ตกปลา 500 บาทต่อชิ้น (ยกเว้น เครื่องร่อน ใบของเรือใบ เรือคายัก เรือคานูและพาย ไม้กระโดดสูง แหลน อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ เช่น ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ)โดยให้บริการที่ท่าอากาศยาน 8 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์รับฝากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง, เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 1 ชานชาลาขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ, เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา, เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่, เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานอุดรธานี อาคารผู้โยสาร A ชั้น 1 รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ