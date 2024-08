มอริส ลาครัวซ์ เปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ 2024 ภายในงาน SIAM PARAGON WATCH & JEWELRY EXPO 2024

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2024 ที่ผ่านมาทาง มอริส ลาครัวซ์ แบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิส ได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัว นาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของปี 2024 อย่าง QUARTZ COLLECTION ใหม่ หรือเรือนเวลาสำหรับสุภาพสตรี FIABA TRIO SPECIAL EDITION 2024 ขึ้นภายในงาน SIAM PARAGON WATCH & JEWELRY EXPO 2024 ตรงบริเวณบูธของ Maurice Lacroix ชั้น 1 Fashion Hall โดยมีแขกคนสำคัญหลายท่าน และบรรดาคณะสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวในครั้งนี้ซึ่งในการเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่นี้ ได้รับเกียรติจากทาง คุณมาแซล กู้ด (Mr. Marcel Gut, Global Commercial Director of Maurice Lacroix) บินตรงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อมาร่วมเปิดงานด้วยตัวเอง พร้อมด้วยคุณรวิศ เหตานุรักษ์ (Manager Area Sales Indochina of Maurice Lacroix) ที่ได้มากล่าวถึงรายละเอียดของนาฬิกา QUARTZ COLLECTION รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ กับแขกรับเชิญและบรรดาสื่อมวลชนที่สนใจได้ฟังกัน พร้อมกับการจิบกาแฟ และเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมจากแบรนด์ดังอย่าง ดิ คอฟฟี่ อคาเดมิค (THE COFFEE ACADEMICS) ตรงบริเวณคอฟฟี่ คอร์เนอร์ที่ทางแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ได้เตรียมไว้ให้สำหรับผู้มาร่วมงานทุกคน และร่วมชมโชว์สุดพิเศษมินิคอนเสิร์ตจาก ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน Maurice Lacroix Friend of The Brand แขกรับเชิญคนสำคัญของทางแบรนด์ที่มาร่วมสร้างสีสันบรรยากาศสนุกสนาน และเป็นกันเองให้กับงาน โดยทางคุณชินก็ได้ร่วมพูดคุย ถึงความชื่นชอบในแบรนด์นาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้อย่าง QUARTZ COLLECTION ซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจของนาฬิกา QUARTZ COLLECTION รุ่นใหม่ล่าสุดในปี 2024 มีดังนี้AIKON QUARTZ COLOURS มาในขนาด 35 มม. 2 สี 2 สไตล์ หน้าปัดหลักชั่วโมงฝังเพชร และหลักชั่วโมงชุบโรเดียม สี Sunset Pink และ Deep Sky Blue และยังมีขนาด 40 มม. ที่มาคู่กับหน้าปัดสี Deep Sky Blue อีกด้วย พร้อมจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ 42,900 บาทAIKON Quartz Chronograph บนตัวเรือน 42 มม. มาในหน้าปัด 3 เฉดสี สีดำ สีฟ้าน้ำทะเล และสีเงินที่มาพร้อมหน้าปัดย่อยสีฟ้า ราคาจำหน่ายเรือนละ 49,900 บาทFIABA TRIO SPECIAL EDITION ใหม่ มาในหน้าปัดสีสันสดใส พร้อมวงกลมเล็กๆ ประดับเพชร 46 เม็ด ใน 3 เฉดสี Baby Blue, Blush Pink และ Pistachio Green ราคาจำหน่ายเรือนละ 53,900 บาทพิเศษสุด! สำหรับลูกค้า มอริส ลาครัวซ์ ที่มาเยี่ยมชมบูธภายในงานนี้ เพียงท่านใส่ นาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ หรือมาซื้อนาฬิกาภายในงาน ท่านสามารถเลือกรับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ จากแบรนด์ THE COFFEE ACADEMICS ภายในบูธของ มอริส ลาครัวซ์ ฟรีทันทีสามารถสัมผัสความงดงามของเรือนจริงได้แล้ววันนี้ที่ บูธ มอริส ลาครัวซ์ ชั้น 1 บริเวณ Fashion Hall สายามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ – 13 สิงหาคม 2567 พร้อมสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษได้ที่บูธภายในงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติค 02-853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F#MauriceLacroixThailand